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2019全國十大績優農業產銷班　佳冬鄉水產養殖產銷班第8班勇奪績優

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▲019年全國十大績優農業產銷班評，屏東縣佳冬鄉水產養殖產銷班第8班勇奪「全國十大績優農業產銷班」殊榮 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲019年全國十大績優農業產銷班評，屏東縣佳冬鄉水產養殖產銷班第8班勇奪「全國十大績優農業產銷班」殊榮 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

2019年全國十大績優農業產銷班全國評選已揭曉；高雄區農業改良場所轄高屏澎地區農業產銷班表現傑出，分別由屏東縣佳冬鄉水產養殖產銷班第8班勇奪「全國十大績優農業產銷班」；高雄市內門區花卉產銷班第5班、永安區水產養殖產銷班第9班及屏東縣南州鄉果樹產銷第1班則榮獲「全國優良農業產銷班」。今年能獲得如此殊榮，相當不易，讓高雄場同仁與有榮焉。

高雄場戴順發場長表示，2019年全國十大績優農業產銷班評選，全台7個農業改良場合計推薦22班農漁牧產銷班參與角逐；高雄場共推薦高雄市內門區花卉產銷班第5班、永安區水產養殖產銷班第9班及屏東縣南州鄉果樹產銷班第1班、潮州鎮果樹產銷班第31班、佳冬鄉水產養殖產銷班第8班等5個產銷班參與角逐。

經14位評審委員票選結果，屏東縣佳冬鄉水產養殖產銷班第8班績效卓著，榮獲全國十大績優農業產銷班殊榮，高雄市內門區花卉產銷班第5班、永安區水產養殖產銷班第8班第9班及屏東縣南州鄉果樹產銷班第1班，則當選全國優良農業產銷班。

戴場長說，屏東縣佳冬鄉水產養殖產銷班第8班有14位班員，年齡45歲以下的班員有8位，大學以上（研究所2位）學歷班員占1半，是一個年輕創新有活力、向心力極強的產銷班，並共同推動產銷履歷驗證及品牌，創造市場區隔，拓展魚產品通路，突破低價逆境，創造產業永續經營。

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