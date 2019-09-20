2太平洋島國斷交台灣！　路透：美國「重新評估」索國援助

▲外交部內索羅門群島國旗。（圖／記者季相儒攝）

記者吳美依／綜合外電報導

台灣一周內先後和索羅門群島（Solomon Islands）、吉里巴斯共和國（Republic of Kiribati）斷交，失去2個太平洋盟友，只剩下15個邦交國，外交面臨重挫。《路透社》報導，美國國際開發署（USAID）於18日表示，將要重新考慮對於索國的資源與援助。副總統潘斯（Mike Pence）甚至為此拒絕與索國總理蘇嘉瑞瓦（Manasseh Sogavare）會晤。

▲外交部長吳釗燮說明索羅門群島斷交記者會。（圖／記者季相儒攝）

台灣外交部17日宣布，與索國終止外交關係，總統蔡英文對此表示「強烈譴責與遺憾」，「台灣將會關閉大使館，並召回所有技術與醫療團隊。」蘇嘉瑞瓦的發言人證實，內閣一致同意將外交承認轉向中國。

《商業內幕》（Business Insider）報導，北京被認為是這次外交風波的大贏家，已經提供850萬美金的發展資金，準備取代台灣。中國外交部17日表示，「一定會（為索羅門）帶來前所未有的發展與機會。」

▲索羅門居民與台灣技術團合影。（圖／洪聖傑授權提供）

澳洲國立大學（Australian National University）學者貝特萊（James Batley）認為，索國的決定並不令人意外，「中國提供了大量的資源，他們（索羅門）想要與時俱進，站在歷史的這一邊。」他也指出，索國向中國鉅額借貸以前，應該更加謹慎。

坎特伯雷大學（University of Canterbury）中國研究專家布萊蒂（Anne-Marie Brady）則認為，這一次的打擊不如以往嚴重，因為台灣已與歐盟幾十個國家建立非官方關係，相較之下，後者才是更務實的外交方式。

▲美國官員向《路透社》透露，副總統潘斯為此拒絕與索羅門總理會晤。（圖／路透）

根據《路透社》報導，美國國際開發署可能重新考慮對於索羅門的援助，亞洲助理局長斯蒂爾（Gloria Steele）18日出席眾議院外交事務委員會預算聽證會時，並沒有透漏太多細節，但是證實「我們目前將會重新評估對於索羅門的承諾。」

此外，共和黨籍議員魯比奧（Marco Rubio）於17日呼籲國際社群和美國「抵制北京孤立台灣的霸凌」，稱將會「開始探索方式（與索羅門）切斷關係」，其中也包括金融援助。但是，這番言論引發反彈，輿論批評，美國1979年就承認北京，如今卻為此懲罰索國，違背了「自由開放的印太區域」的宣言。

一名美國高級官員向《路透社》透露，副總統潘斯（Mike Pence）認為，索羅門與台斷交「傷害了兩國在歷史上堅強的關係」，為此拒絕在聯合國大會期間，與蘇嘉瑞瓦見面。另一篇報導提到，台灣（20日）與吉里巴斯斷交，是在中國施加的壓力之下，再次失去盟友，也對明年尋求連任的蔡英文帶來打擊。

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