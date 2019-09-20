獨／「直播主之亂」那一夜　寵物店撞門開槍之外還有一家檳榔攤

▲直播主之亂疑似出現第三個暴力點，就在仁武區的一間檳榔攤，玻璃都被砸破 。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

高雄市接連三天發生街頭暴力、開槍事件，現在高雄市政府警察局將它定調為「直播主之亂」，但其實就在19日的凌晨，除了發生連千毅倉庫大門被開車衝撞、前鎮寵物店被開槍以外，其實還有第三間街頭暴力事件，就是位在高雄市仁武區鳳仁路的一間檳榔攤也被砸了，不過警方表示沒有接獲報案。

根據當地民眾表示這間檳榔攤被砸的時間是在19日的凌晨3點51分，當時正要起床上廁所的他，聽到很大的聲響，結果衝出去看發現有人影閃到後面的巷子當中，「砸店」的聲響就宛如瓦斯桶爆炸的聲音，因為檳榔攤是使用安全玻璃，受訪民眾說自己當時根本嚇到不敢出來看，只好趕緊打電話給檳榔攤的老闆，但當時沒接通，直到白天才找到老闆。

▲直播主之亂疑似出現第三個暴力點，就在仁武區的一間檳榔攤，玻璃都被砸破 。（圖／地方中心攝）

這家被砸的檳榔攤就位在高雄市仁武區鳳仁路上頭，《ETtoday新聞雲》記者接獲民眾爆料，表示就在19日的凌晨有一間檳榔攤被砸，而幕後老闆是道上素有「亡哥」之稱，主要是因為亡哥這次的「直播主之亂」當中，選擇站在大仁哥這一方，所以就被牽連一起砸了，所以道上流言傳說，「亡哥」可能會有報復動作。

而記者求證轄區警方，警方表示並未接獲這起案件通報，所以根本就不知道有這件事，直到記者詢問才了解這起砸檳榔攤的案件有可能涉及「直播主之亂」，但是否真是如此，警方說會再了解。

▲直播主之亂疑似出現第三個暴力點，就在仁武區的一間檳榔攤，玻璃都被砸破 。（圖／地方中心攝）