　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台商夫妻檔3年匯款23億太可疑　檢查出「兩岸地下匯兌」起訴

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲藍姓與張姓男子幫詐騙集團用「支付寶」點數從事地下匯兌洗錢逾億元，爽領18萬元卻吃上官司。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園一名魏姓男子夥同大陸人士與妻子違法從事地下匯兌，3年間銀行帳戶匯出匯入之匯兌金額逾23億元，桃園地檢署依違反《銀行法》起訴。（示意圖／視覺中國CFP，本案無關）

記者沈繼昌、廖安莘／桃園報導

桃園一名魏姓男子任職於某科技公司，因派駐大陸工作而與當地台商熟識，竟在2013年至2016年間夥同大陸人士及在台的許姓妻子違法從事地下匯兌業務。桃園市調查處指出，由於魏男、許女2人在台的銀行帳戶3年間匯出匯入之匯兌金額逾23億元，因金額龐大引發注意而查出此情；2人坦承犯行，並表示因此獲得322萬元的報酬。桃園地檢署20日依違反《銀行法》將魏男、許女2人起訴。

起訴書指出，魏姓男子（47歲）於2003年派駐大陸，因工作之便而結識許多的台商，自2013年4月起至2016年1月，竟與一名台商高男與其大陸配偶汪女一同從事地下匯兌業務，若有客戶需要匯款至台灣，就由汪女收受人民幣後，通報在台的許女（44歲），再由許女將台幣匯入指定的客戶帳戶內；然而台灣客戶若需匯款到大陸，亦循相同手法匯兌。

桃園市調查處指出，由於魏男、許女2人的銀行帳戶在2013年4月到2016年1月間，3年內出現23億3876萬多元的匯出匯入之款項而引發注意，且認為與他們的工作收入不成比例。魏男、許女2人坦承犯行，並表示從中獲得322萬元的報酬，桃園地檢署20日依違反《銀行法》將2人起訴。

►「時間對我們來說完全沒用！」

【更多新聞】

停官署旁車窗破　證據指向「社會役割草」…地檢署：證據不夠

採茶婦騎車左切遭撞亡！法院計算「煞車距離」　判貨車運將無罪確定

花蓮壽豐荖溪捕獲150公分「大尾鱸鰻」　至少20歲「盼有緣人繼續養」

ET快訊
台灣賓士稱「授權書是假的」！　連千毅怒回嗆了
老公打死不行房！美麗人妻進廁所「看見殘忍一幕」心碎了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

夫出差工作3天…驚聞妻「暴斃長屍斑」死在好友床上

921震災20週年！北市與東京都首度攜手　訓練「移地台北」防災

海巡署查緝隊追緝高鐵運毒　逮獲疑似日本山口組成員

員工「我不幹了！」遞辭呈　2小時後反悔潛入公司拿回…變小偷

「原廠精品僅官方通路販售」　連千毅回嗆賓士：不只台灣總代理在賣

無視公權力！員工VS前老闆　公司大門前決鬥...警察來了還繼續動手

台商夫妻檔3年匯款23億太可疑　檢查出「兩岸地下匯兌」起訴

國中妹傳「無碼照」：星期天幫你用出來！他一看小兄弟暴走　急約壞壞被抓包

上司讓他換座位！和碩工程師怨「被刻意排擠」　怒告主管結果出爐

「愛心正義哥」路過虐童現場挨告！　臉書冤喊「敢怒不敢言」：好人被起訴

恭喜楊丞琳變「李太太」啦　 婚禮沒有伴娘..潘瑋柏死心吧!!!

3C達人搶先開箱iPhone 11！　逆光＋夜景拍攝...實測超有感

超深事業線「爆加30公分」到人中 測友觀察力網笑瘋：男生最細心

快訊／金泰希生了！「二寶性別公開」　 粉絲淚推：Rain圓夢了

老司機深夜帶路！吃遍在地美食　Joeman嚐米漿：願意2點來買

萌柴化身「FoodShiba」接訂單　背粉紅外送包...網：快送來我家

李榮浩當場邀學員「去我演唱會唱」 王力宏.那英聽參賽者表演感動哭！　

楊丞琳證實結婚！　甜笑認了領證，瞞2天鬆口細節

一支後照鏡要120萬！全台僅3輛　「1.3億風神」等5年領牌上路了

女生90%都做錯！尿尿別用擦的　細菌炸滿...醫：難怪下體飄臭

夫出差工作3天…驚聞妻「暴斃長屍斑」死在好友床上

921震災20週年！北市與東京都首度攜手　訓練「移地台北」防災

海巡署查緝隊追緝高鐵運毒　逮獲疑似日本山口組成員

員工「我不幹了！」遞辭呈　2小時後反悔潛入公司拿回…變小偷

「原廠精品僅官方通路販售」　連千毅回嗆賓士：不只台灣總代理在賣

無視公權力！員工VS前老闆　公司大門前決鬥...警察來了還繼續動手

台商夫妻檔3年匯款23億太可疑　檢查出「兩岸地下匯兌」起訴

國中妹傳「無碼照」：星期天幫你用出來！他一看小兄弟暴走　急約壞壞被抓包

上司讓他換座位！和碩工程師怨「被刻意排擠」　怒告主管結果出爐

「愛心正義哥」路過虐童現場挨告！　臉書冤喊「敢怒不敢言」：好人被起訴

歷史建築「台鐵舊鐵匠房」遭擅自施工　縣府制止將現勘是否裁罰

Netflix股價7月來下跌20%　專家預測還有20％下跌空間　

夫出差工作3天…驚聞妻「暴斃長屍斑」死在好友床上

921震災20週年！北市與東京都首度攜手　訓練「移地台北」防災

快艇主帥瑞佛斯虧女婿柯瑞弟　「我是首位幫NBA球員辦婚禮的教練」

文在寅敲定23日紐約會川普「談北韓無核化、GSOMIA」　不見安倍

遇到像撿到寶！雙魚貼心、金牛超有愛，最佳閨密TOP5

海巡署查緝隊追緝高鐵運毒　逮獲疑似日本山口組成員

空運「1顆270水蜜桃」孝敬爸媽！同事酸爆：我們窮，給吃1顆　網全怒了

關於蔡英文的博士論文，你該知道的事！

社會熱門新聞

性侵後分屍13塊　 死者家屬二..

柴油車加95無鉛　24萬飛了

連千毅事蹟起底！擁「6架超跑」..

2男輪流撿屍學妹　事後拿牙刷刷..

連千毅「竹聯底尬上地頭蛇」　大..

2男灌醉熱褲學妹　拖進摩鐵性侵..

救護車闖紅燈撞死騎士　車上病患..

東大門夜市攤被砸　裸男偷吃毀1..

警煞到越南版新垣結衣　不捨貼文..

辣人妻被拉神壇後強壓壞　道士逼..

韓國於震怒有效　槍擊案嫌犯被逮

夫「三太子前激情對戰」！人妻見..

遭質疑仿冒品！連千毅發3聲明喊..

不舉男撿屍女親戚　傳訊：我保證..

更多熱門

相關新聞

投資醫美保證獲利2倍　吸金4.8億遭搜索

台北富利宬公司近年來對外招攬，投資醫美診所、生物科技藥物等產業，保證獲利高達200%，介紹下線加入，還可抽佣，2年來上百人上當，吸金4.8億元，台北地檢署19日指揮台北市調處兵分3路，搜索公司並約談陳姓負責人及公司業務共7人，預計晚間移送由檢察官複訊，全案朝違反《銀行法》、詐欺等罪方向偵辦。

圈購未上市股票當幌子　股市炒手胞妹吸金百億

台商夫婦涉地下匯兌被釋放　逆轉收押禁見

台商夫妻2年狂洗80億　檢方再提聲押

地下匯兌「每百萬抽2千」　查扣2.4億現金

關鍵字：

地下匯兌銀行法

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

工地夫妻用餐！孩棄髒…媽高EQ教育

性侵後分屍13塊　 死者家屬二審庭外飛踢

使用iPhone手機6大壞習慣

柴油車加95無鉛　24萬飛了

連千毅事蹟起底！擁「6架超跑」　巨乳辣妻長腿逆天

韓國瑜鳳山參拜「現場不到60人」…韓粉公布照片

2男輪流撿屍學妹　事後拿牙刷刷洗滅證

快訊／吉里巴斯與我斷交！台灣邦交國僅剩15國

即／連千毅深夜直播道歉：大家一起開賓利

連千毅上銬畫面曝！單親媽借10萬「卻被吞2千萬店」

醫曝「咖啡禁忌族群」：看舌頭一秒判斷

塔巴大轉彎逼台！2地區風雨時程出爐

連千毅「竹聯底尬上地頭蛇」　大哥和解小弟砸倉庫

國防部換迷彩服違約　慘賠廠商5700萬

連千毅賓士行李箱盜版疑雲

更多

最夯影音

更多

恭喜楊丞琳變「李太太」啦　 婚禮沒有伴娘..潘瑋柏死心吧!!!

3C達人搶先開箱iPhone 11！　逆光＋夜景拍攝...實測超有感

超深事業線「爆加30公分」到人中 測友觀察力網笑瘋：男生最細心

快訊／金泰希生了！「二寶性別公開」　 粉絲淚推：Rain圓夢了

老司機深夜帶路！吃遍在地美食　Joeman嚐米漿：願意2點來買

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面