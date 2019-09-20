台商夫妻檔3年匯款23億太可疑　檢查出「兩岸地下匯兌」起訴

▲桃園一名魏姓男子夥同大陸人士與妻子違法從事地下匯兌，3年間銀行帳戶匯出匯入之匯兌金額逾23億元，桃園地檢署依違反《銀行法》起訴。（示意圖／視覺中國CFP，本案無關）

記者沈繼昌、廖安莘／桃園報導

桃園一名魏姓男子任職於某科技公司，因派駐大陸工作而與當地台商熟識，竟在2013年至2016年間夥同大陸人士及在台的許姓妻子違法從事地下匯兌業務。桃園市調查處指出，由於魏男、許女2人在台的銀行帳戶3年間匯出匯入之匯兌金額逾23億元，因金額龐大引發注意而查出此情；2人坦承犯行，並表示因此獲得322萬元的報酬。桃園地檢署20日依違反《銀行法》將魏男、許女2人起訴。

起訴書指出，魏姓男子（47歲）於2003年派駐大陸，因工作之便而結識許多的台商，自2013年4月起至2016年1月，竟與一名台商高男與其大陸配偶汪女一同從事地下匯兌業務，若有客戶需要匯款至台灣，就由汪女收受人民幣後，通報在台的許女（44歲），再由許女將台幣匯入指定的客戶帳戶內；然而台灣客戶若需匯款到大陸，亦循相同手法匯兌。

桃園市調查處指出，由於魏男、許女2人的銀行帳戶在2013年4月到2016年1月間，3年內出現23億3876萬多元的匯出匯入之款項而引發注意，且認為與他們的工作收入不成比例。魏男、許女2人坦承犯行，並表示從中獲得322萬元的報酬，桃園地檢署20日依違反《銀行法》將2人起訴。

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