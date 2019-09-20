吉里巴斯「承認一中」與台斷交　耿爽：高度讚賞

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／大陸外交部）

記者任以芳／北京報導

90小時內，台灣再丟一個邦交國！今天（20日）吉里巴斯與台灣「斷交」，並承認一中，隨時與大陸復交。對此，大陸外交部發言人耿爽最新回應表示「高度讚賞」

大陸外交部今日例行記者會。有記者提問，「吉里巴斯政府發表聲明，宣佈承認一個中國原則，與台灣斷交並將同中國複交。中方對此有何評論？」耿爽表示，「中方對吉里巴斯政府作出承認一個中國原則，同台灣政府斷絕所謂外交關係，並將同中國恢復外交關係的決定，表示高度讚賞。

耿爽說，我們支持吉里巴斯作為主權獨立國家作出的這一重要決定。」連日來，同屬太平洋島國地區的索羅門群島和吉里巴斯相繼作出承認一個中國原則，同台灣政府斷絕所謂外交關係，同中國建交或複交的決定，這再次充分說明，堅持一個中國原則是人心所向，大勢所趨，勢不可擋。

▲▼吉里巴斯與我國斷交，外交部長吳釗燮出面說明。（圖／記者李毓康攝）

過去80年代，吉里巴斯曾與大陸建交，2003年11月7日與台灣建交後，大約維持3周的「雙重承認」，才和大陸正式宣布斷交。長達16年建交期間，台灣和吉里巴斯在農漁業、資訊、醫療有許多合作計畫。

如今吉里巴斯又轉向與大陸「複交」，耿爽表示，大陸同太平洋島國關係保持快速發展勢頭，中基關係雖然之前有過波折，但兩國人民一直相互懷有友好感情，願意一同努力，重新發展兩國關係。