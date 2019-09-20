全文／吉里巴斯與台斷交　總統府：國際自由民主陣營均無法接受

記者蔣婕妤／台北報導

繼16日索羅門群島後，另一邦交、太平洋國家吉里巴斯20日也與我國斷交，台灣邦交國僅剩下15國。接續外交部長吳釗燮召開記者會親上火線說明後，總統府發言人丁允恭下午2時發表聲明，內容強調，吉國與台斷交，不僅是兩國邦誼的毀壞，更是對印太地區整體和平穩定的打擊，相信國際自由民主陣營均無法接受。

▲總統府發言人丁允恭。（圖／記者屠惠剛攝）

總統府聲明全文：

針對吉里巴斯共和國，今天宣布與我國終止外交關係中華民國總統府表達深切遺憾。

對於吉國政府因索求不當金援未果，並因中國金錢外交攻勢而與我斷交，我們表達嚴正的譴責，我們也相信，失去台灣正直善良的國際友誼，轉而陷入中國惡名昭彰的金錢陷阱，將是吉國人民的重大損失。

我們也應認知，這不僅是台吉兩國邦誼的毀壞，更是對印太地區整體和平穩定的打擊，相信國際自由民主陣營均無法接受。

我們更嚴厲譴責中國企圖以外交攻勢威逼台灣的圖謀。我們都知道，中國以策動我友邦與台斷交的目標，在於脅迫台灣接受一國兩制，使台灣主權地位淪喪；而我們也可以發現，在台灣即將舉辦總統與立法委員大選前夕，中國日趨強化其外交打壓手段，意圖干預台灣民主選舉進行的目的昭然若揭。

我們也相信，在這樣的時刻，我們愈能彰顯台灣不受威逼的意志，愈能讓中國的圖謀歸於徒勞。我們要嚴正告訴中國，這樣的圖謀不會成功，台灣人民將以智慧和勇氣，拒絕中國對台灣主權地位與民主生活的干預打壓。我們守護台灣的信念必將益加鞏固，我們走向世界的腳步必將更加堅定。