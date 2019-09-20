14歲嫩妹下海謊稱19歲　中市情色市場「缺人孔急」竟同意先做再說

少女謊稱成年想當應召女，應召集團因急缺人手，同意「先做再說」。圖為示意圖。（圖／翻攝pixabay網站）

記者李忠憲／台中報導

檢警偵辦以「阿姨」為首的賣淫應召站集團，集團成員涉嫌介紹價位高達8千到1萬5千元不等的高檔辣妹，與不特定嫖客在旅館性交易，因為生意太好，連未滿16歲的小婷（化名）也推下海。集團陳姓等３名男子雖辯稱小婷謊稱她19歲，但認定有不確定故意，將3人依妨害風化罪、兒童及少年性剝削防制條例提起公訴。

起訴書指出，陳姓男子與女子「阿姨」共組應召集團，專們招攬年輕貌美，身材火辣的小姐當應召女，並媒介不特定的男客從事性交易。其中，「小玥（花名）」、「喜兒（花名）」2位招牌辣妹，性交易價格1次50分鐘8千元起跳，最高可收到1萬5千元。小姐至少可得3千5百至4千元，如果價錢高於1萬，小姐可再對分。

陳男與阿姨負責拉客，林男則上網招攬吸收賣淫女子，同時開車接送小姐當馬伕，同為馬伕的謝男，也聽從林的指示，幫小姐化妝、買衣服。該集團經營3個月，做出口碑，在台中市各旅館、商旅接客交易，打響阿姨名號。即使價格高，仍受到嫖客青睞，生意絡繹不絕。

由於生意太好，急缺人手，林男今年5月在網路上找到應徵小姐的小婷，14歲的她自稱19歲，林與謝雖懷疑她最多16、17歲，但是生意太好正缺人，告知「先做再說」。兩人還幫小婷定裝、拍照，在網路上張貼廣告照片，然後價錢訂為每50分鐘8千，她可得2千5百元。

檢察官認為，林、謝等人雖辯稱小婷對年齡說謊，但也承認沒有查看她的身分證，也有懷疑她未成年，目測最多17歲，因此具有不確定故意，依法將3人起訴。

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