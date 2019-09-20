　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

與吉里巴斯大使形同姊妹　Kolas：今骨肉分離…台灣選前被懲罰

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼Kolas與吉里巴斯朋友友好。（圖／翻攝Kolas臉書）

▲Kolas與吉里巴斯朋友友好。（圖／翻攝Kolas臉書，下同）

記者黃巈禾／綜合報導

繼16日索羅門後，另一邦交國吉里巴斯20日與我國斷交，成為總統蔡英文2016年上任至今，斷交的第7個邦交國。對此，行政院發言人Kolas表示，中國大陸要強迫切斷外交關係很容易，但切斷血脈是不可能的，她與吉里巴斯大使形同姊妹，對方得知斷交此訊相當難過。

外交部長吳釗燮表示，吉里巴斯已正式終止與我方邦交關係，原因是吉國總統馬茂向我國索求高額金額買客機，大陸則藉機幫助其採購多架民航機、商業渡輪等，誘使吉國轉向。

▲▼Kolas與吉里巴斯朋友友好。（圖／翻攝Kolas臉書）

對於斷交，Kolas在臉書表示，私下向大使Tessie表達遺憾，對方黯然地表示很難過，「於私，我們以姊妹相稱，如今頗有骨肉分離之痛，但畢竟操之不再她，有遭逼迫的無助之感」。

Kolas指出，大陸政府為逼迫台灣接受一國兩制，在台灣大選前懲罰台灣，在美中貿易戰之際懲罰美國，打擊台灣本土政權，最後會出此招不覺得怪。

▲▼Kolas與吉里巴斯朋友友好。（圖／翻攝Kolas臉書）

Kolas提到，陸續向在吉里巴斯的朋友或在台灣的吉里巴斯人表達遺憾，告訴他們或許以後因為公務見面的機會少，但公務之外的聯繫不要斷，斷交消息發布後，聽起來他們也不好受，蠻低落。

Kolas表示，一直到今天，還不斷聽到有政治人物抨擊108課綱充滿「台獨史觀」、「南島史觀」等，一直用不屑、看不起的口氣發表這些論點的台灣政治人物可能不知道，島國友邦聽了只會更加產生距離感、惡感，不會產生好感。

▲▼Kolas與吉里巴斯朋友友好。（圖／翻攝Kolas臉書）

Kolas認為，談歷史不能罔顧事實，談外交除了大陸的威脅利誘，台灣政治人物若不斷繼續講這些話只是不斷添加柴火，把朋友往外推。

Kolas強調，國與國的交往，跟人與人的交往一樣，細微、敏感而巧秒，很多關係的建立藏於無形之間，當然也容易毀於一旦，有時真的不知道，這種論點到底是助攻哪一國？「不過今天我仍微笑跟吉里巴斯人說：別哀傷，相信不久之後，我們會再牽手‵」。

其他人也看了這些...

向我索求鉅款購買民航機？　吳釗燮：大陸藉機滲透誘導吉國轉向
吉里巴斯與我斷交　蔡英文：中國用各種方式干預選舉
大陸打壓5天斷2國！府遺憾：陷入大陸金錢陷阱是吉國人民重大損失

「即日起，我退出老化黨。」

ET快訊
快訊／「5天斷2國」吳釗燮請辭　蔡英文慰留：大陸蠻橫非我國責
撿屍畫面曝光！2男灌醉學妹扶上計程車　拖進摩鐵輪流「衝刺」
東北風＋塔巴環流雙夾擊！降雨熱區、時程曝光　北台下探21°C
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／「5天斷2國」吳釗燮請辭　蔡英文慰留：大陸蠻橫非我國責任

與吉里巴斯大使形同姊妹　Kolas：今骨肉分離…台灣選前被懲罰

斷交罵大陸就對了！藍委當面嗆蘇貞昌：民進黨的官真好做　

柯文哲對斷交「I don't care」　府：此時越能彰顯台灣不受威逼的意志

全文／吉里巴斯與台斷交　總統府：國際自由民主陣營均無法接受

順澤宮冠軍神帽　辣台妹蔡英文也有一頂！支持者排隊領取轉贈

蔡英文斷交7國「破歷任總統紀錄」　國民黨：立刻撤換吳釗燮

與吉里巴斯斷交　外交部全文聲明：至感遺憾並予強力譴責

再斷交！傳大陸「台灣介選計畫」全面打壓　總統府：北京干預選舉意圖明顯

快訊／大陸打壓5天斷2國！府遺憾：陷入金錢陷阱是吉國人民重大損失

恭喜楊丞琳變「李太太」啦　 婚禮沒有伴娘..潘瑋柏死心吧!!!

3C達人搶先開箱iPhone 11！　逆光＋夜景拍攝...實測超有感

超深事業線「爆加30公分」到人中 測友觀察力網笑瘋：男生最細心

快訊／金泰希生了！「二寶性別公開」　 粉絲淚推：Rain圓夢了

老司機深夜帶路！吃遍在地美食　Joeman嚐米漿：願意2點來買

萌柴化身「FoodShiba」接訂單　背粉紅外送包...網：快送來我家

李榮浩當場邀學員「去我演唱會唱」 王力宏.那英聽參賽者表演感動哭！　

楊丞琳證實結婚！　甜笑認了領證，瞞2天鬆口細節

一支後照鏡要120萬！全台僅3輛　「1.3億風神」等5年領牌上路了

南非男孩首嚐珍奶緊張度爆表！ 他一臉驚恐：看起來好像豹QQ

快訊／「5天斷2國」吳釗燮請辭　蔡英文慰留：大陸蠻橫非我國責任

與吉里巴斯大使形同姊妹　Kolas：今骨肉分離…台灣選前被懲罰

斷交罵大陸就對了！藍委當面嗆蘇貞昌：民進黨的官真好做　

柯文哲對斷交「I don't care」　府：此時越能彰顯台灣不受威逼的意志

全文／吉里巴斯與台斷交　總統府：國際自由民主陣營均無法接受

順澤宮冠軍神帽　辣台妹蔡英文也有一頂！支持者排隊領取轉贈

蔡英文斷交7國「破歷任總統紀錄」　國民黨：立刻撤換吳釗燮

與吉里巴斯斷交　外交部全文聲明：至感遺憾並予強力譴責

再斷交！傳大陸「台灣介選計畫」全面打壓　總統府：北京干預選舉意圖明顯

快訊／大陸打壓5天斷2國！府遺憾：陷入金錢陷阱是吉國人民重大損失

雷／《女神降臨》任朱靜點頭「答應交往了」！　書竣派VS.修豪派全暴動

一蘭拉麵「2店距離200m」超近　田揚名點「不倒店」原因：年輕人變了

露超長溝還被嫌！　關曉彤「胸前大圓挖空」側身被拍…網嚇傻：畫上去的嗎

山本彩戴BABY-G斑馬錶青春無敵　錶盒變圓筒小包可背可拎

2019全國十大績優農業產銷班　佳冬鄉水產養殖產銷班第8班勇奪績優

陽光男賣冷氣「親戚送的」俗賣1萬5　人妻秒轉帳...隔天看LINE大哭：死定了

快訊／「5天斷2國」吳釗燮請辭　蔡英文慰留：大陸蠻橫非我國責任

新北勞動雲推2大工具包開箱文　強調工安及主推視障按摩

為讓媳婦入清潔隊向市長施壓　前馬公市代會主席遭罰100萬

買新iPhone卻不會拍照怎麼辦？Today at Apple「快訣竅」開課了

政治熱門新聞

韓國瑜鳳山參拜「現場不到60人..

快訊／吉里巴斯與我斷交！台灣邦..

國防部換迷彩服違約　慘賠廠商5..

吉里巴斯傳與台灣斷交　最快本週..

幕後／吉里巴斯開口要「7000..

楊秋興返台為郭連署　預言韓必棄..

最瘋狂的選舉！韓國瑜「三殺出現..

劉寶傑挺韓家軍　批吳怡農只是有..

即／分局長還沒撤換　高雄一心派..

旺旺中時民調：蔡32.6％、韓..

國民黨文件流出！驚現「黑英計畫..

賴品妤父親被爆是中華電信酬庸委..

柯P按讚暴增全是殭屍帳號　柯昱..

郭郝會內幕曝光：他從不信任吳敦..

更多熱門

相關新聞

吉里巴斯斷交　領台灣獎學金50吉國生恐靠自己

繼日前索羅門群島後與台灣斷交後，今（20日）另一個太平洋友邦吉里巴斯也與我國斷交了。教育部稍早也公布吉國學生在台就讀情形，依本部統計處公告資料，107年吉里巴斯籍在台就讀學生人數共計110人，包括正式修讀學位生59人及華語生51人。其中台灣獎學金生計50人。

吉里巴斯與台斷交　馬偕10月醫療團恐去不成

柯文哲不在乎斷交　府：此時越能彰顯台灣不受威逼的意志

吉里巴斯與台斷交　總統府：國際自由民主陣營均無法接受

蔡英文斷交7國「破歷任總統紀錄」

關鍵字：

吉里巴斯Kolas斷交

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

工地夫妻用餐！孩棄髒…媽高EQ教育

性侵後分屍13塊　 死者家屬二審庭外飛踢

使用iPhone手機6大壞習慣

韓國瑜鳳山參拜「現場不到60人」…韓粉公布照片

連千毅事蹟起底！擁「6架超跑」　巨乳辣妻長腿逆天

2男輪流撿屍學妹　事後拿牙刷刷洗滅證

即／連千毅深夜直播道歉：大家一起開賓利

快訊／吉里巴斯與我斷交！台灣邦交國僅剩15國

連千毅上銬畫面曝！單親媽借10萬「卻被吞2千萬店」

醫曝「咖啡禁忌族群」：看舌頭一秒判斷

塔巴大轉彎逼台！2地區風雨時程出爐

連千毅「竹聯底尬上地頭蛇」　大哥和解小弟砸倉庫

國防部換迷彩服違約　慘賠廠商5700萬

婆婆逼送走女兒　20年後真相逼哭于美人

柴油車加95無鉛　24萬飛了

更多

最夯影音

更多

恭喜楊丞琳變「李太太」啦　 婚禮沒有伴娘..潘瑋柏死心吧!!!

3C達人搶先開箱iPhone 11！　逆光＋夜景拍攝...實測超有感

超深事業線「爆加30公分」到人中 測友觀察力網笑瘋：男生最細心

快訊／金泰希生了！「二寶性別公開」　 粉絲淚推：Rain圓夢了

老司機深夜帶路！吃遍在地美食　Joeman嚐米漿：願意2點來買

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面