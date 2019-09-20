與吉里巴斯大使形同姊妹　Kolas：今骨肉分離…台灣選前被懲罰





▲Kolas與吉里巴斯朋友友好。（圖／翻攝Kolas臉書，下同）

記者黃巈禾／綜合報導

繼16日索羅門後，另一邦交國吉里巴斯20日與我國斷交，成為總統蔡英文2016年上任至今，斷交的第7個邦交國。對此，行政院發言人Kolas表示，中國大陸要強迫切斷外交關係很容易，但切斷血脈是不可能的，她與吉里巴斯大使形同姊妹，對方得知斷交此訊相當難過。

外交部長吳釗燮表示，吉里巴斯已正式終止與我方邦交關係，原因是吉國總統馬茂向我國索求高額金額買客機，大陸則藉機幫助其採購多架民航機、商業渡輪等，誘使吉國轉向。

對於斷交，Kolas在臉書表示，私下向大使Tessie表達遺憾，對方黯然地表示很難過，「於私，我們以姊妹相稱，如今頗有骨肉分離之痛，但畢竟操之不再她，有遭逼迫的無助之感」。

Kolas指出，大陸政府為逼迫台灣接受一國兩制，在台灣大選前懲罰台灣，在美中貿易戰之際懲罰美國，打擊台灣本土政權，最後會出此招不覺得怪。

Kolas提到，陸續向在吉里巴斯的朋友或在台灣的吉里巴斯人表達遺憾，告訴他們或許以後因為公務見面的機會少，但公務之外的聯繫不要斷，斷交消息發布後，聽起來他們也不好受，蠻低落。

Kolas表示，一直到今天，還不斷聽到有政治人物抨擊108課綱充滿「台獨史觀」、「南島史觀」等，一直用不屑、看不起的口氣發表這些論點的台灣政治人物可能不知道，島國友邦聽了只會更加產生距離感、惡感，不會產生好感。

Kolas認為，談歷史不能罔顧事實，談外交除了大陸的威脅利誘，台灣政治人物若不斷繼續講這些話只是不斷添加柴火，把朋友往外推。

Kolas強調，國與國的交往，跟人與人的交往一樣，細微、敏感而巧秒，很多關係的建立藏於無形之間，當然也容易毀於一旦，有時真的不知道，這種論點到底是助攻哪一國？「不過今天我仍微笑跟吉里巴斯人說：別哀傷，相信不久之後，我們會再牽手‵」。

其他人也看了這些...

►向我索求鉅款購買民航機？ 吳釗燮：大陸藉機滲透誘導吉國轉向

►吉里巴斯與我斷交 蔡英文：中國用各種方式干預選舉

►大陸打壓5天斷2國！府遺憾：陷入大陸金錢陷阱是吉國人民重大損失

►「即日起，我退出老化黨。」