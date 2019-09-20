▲ 新北「三峽創生服務中心」啟動，建構產業新創生。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北三峽創生在地服務中心17日正式啟動，經濟部中小企業處、新北農業局長李玟、三峽區長陳文俊及主辦單位甘樂文創執行長林峻丞共同參加開幕，宣布在地新創生願景，讓台灣創業生態更加完善，給予新創團隊妥適的協助、扶植其發展，期能落實在地資源協助、促進在地產業創新創業，帶動地方產值及提升國際競爭力。

新北三峽創生在地服務中心啟動，由在地返鄉多年的青年團隊甘樂文創作為聚落資源媒合平台，深耕在地累積經營能量與整合力，串連三峽文化核心單位－數十位傳統工藝職人、社區新力－青年返鄉創業店家夥伴、在地學術研究大學、社區關懷據點、組織一個社區多方面領域的在地產業創生聯盟，以「聚落文化國際觀光創新服務」、「城鄉品牌文化串接國際」、「三峽百年工藝創新應用」作為在地產業育成目標。

▲ 新北三峽創生在地服務中心啟動，青年團隊甘樂文創作為聚落資源媒合平台。

執行長林峻丞表示，返鄉至今一直以來都以跨界串連在地產業，透過設計美學介入，開發在地文化創新商品、推動城鄉特色文化體驗，今年成立創生在地服務中心，也希望能更深入輔導在地式微產業轉型，跨產業間共創價值，適時提供育成資源對接在地，讓家鄉產業永續經營。

農業局長李玟表示，新北市與社會企業、地方團隊合作，依照不同團隊需求，引入專業資源，輔導新創生團隊，以事業帶動產業，活化地方發展。

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▲ 甘樂文創執行長林峻程，簡介三峽新創生願景。