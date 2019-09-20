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91Porn大神「倉本C仔」被捕！6900部「偷拍淫片」獲利4千萬

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▲91Porn大神「倉本C仔」被捕！販賣6900部「偷拍淫片」獲利4千萬。（圖／翻攝網路）

▲倉本C仔的影片還有精心製作的片頭，並強調「內容原創」。（圖／翻攝網路）

記者蔡紹堅／綜合報導

成人影片網站「91PORN」上的拍片大神「倉本C仔」「91呆哥」等人近日被大陸警方逮補，並被以涉嫌製作、複製、販賣、傳播淫穢物品牟利罪提起公訴。警方指出，倉本C仔、91呆哥等人製作、販賣了淫穢視頻6900多部，銷售額累計約620萬元（約4000萬元新台幣）。

「倉本C仔」陳姓男子2015年在91PORN網站上認識一名李姓男子，兩人發現拍攝成人影片有利可圖，便開始策劃自行拍攝，購買了攝影工具，在與女性發生關係的過程中偷拍，經過剪輯、打碼之後，在91PORN上以倉本C仔及內褲哥的帳號發表「試看片」，一邊累積人氣、觀看數，一邊販賣「完全版」的影片。

▼倉本C仔還為影片製作宣傳封面，並以AV女優「水野愛」來取名。（圖／翻攝網路）

▲91PORN大神「倉本C仔」被捕！販賣6900部「偷拍淫片」獲利4千萬。（圖／翻攝網路）

由於內容原創，影片中的女性多是身材火辣的小模，標題又常以AV女優來取名，兩人的帳號很快就獲得了大量人氣，並一同建立了「91b1」網站，吸收新成員，用更高效率的方式拍攝影片，並透過收取會員註冊費、VIP升級費、販賣影片等方式來獲利。

自己拍攝的影片供不應求，他們為了增加人氣、擴大影響，還找上了其餘91PORN上的拍片名人，邀請包含「91呆哥」「91東邪黃藥師」等人加盟，協助他們販賣影片，並中獲利。

不過，由於「91b1」網站的名氣越來越大，他們一夥8人也被警方注意到，在近日被逮補，網站也被關閉。警方指出，這夥人總共製作、複製、販賣、傳播了淫穢影片6900多部，銷售額累計約620萬元（約4000萬元新台幣）。

浙江省麗水市蓮都區檢察院17日以涉嫌製作、複製、販賣、傳播淫穢物品牟利罪，對「91b1」網站的站長李某甲、91大神陳某甲（倉本C仔）、趙某某、朱某某及網站人員林某某等8人提起公訴。

▼倉本C仔的人氣主要從91PORN上累積，後來才建立自己的91b1網站。（圖／翻攝網路）

▲91Porn大神「倉本C仔」被捕！販賣6900部「偷拍淫片」獲利4千萬。（圖／翻攝網路）

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