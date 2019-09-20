彭博：台灣不到1周失去2邦交國　中國外交巨大勝利

▲吉里巴斯與我國斷交，外交部長吳釗燮出面說明。（圖／記者李毓康攝）



記者丁維瑀／綜合報導

索羅門16日宣布與我國斷交後，另一太平洋邦交國吉里巴斯（Kiribati）20日也與我方斷交，外交部下午已證實消息。《彭博》（Bloomberg）引述專家說法指出，台灣不到1周失去兩個邦交國，承受巨大損失，對於中國來說，則是外交上的重大勝利。

針對吉里巴斯宣布與我國終止外交關係，總統府表達深切遺憾。《彭博》報導，不到1周，太平洋2友邦與台灣斷絕外交關係，轉而與中國建交；報導援引我外交部長吳釗燮（Joseph Wu）今（20）日記者會說法指出，中國的主要目標是壓縮台灣的國際空間，最終目標則是消滅台灣主權。

文內描述，回到2004年，萬那杜（Vanuatu）曾與我國簽署建交，然而數日後又撤銷；索羅門本周宣布轉與中國建交，是我國自萬那杜後首個失去的太平洋盟友。

報導指出，太平洋地區是台灣獲得國際承認的最後幾個據點，約三分之一邦交國位在這個區域。澳洲麥覺理大學（Macquarie University）亞太安全研究教授吉爾（Bates Gill）表示，一周失去2個邦交國，對台灣是重大打擊，「過去5年來，北京非常努力在培養那些仍與台灣有關係的國家。這對北京而言是巨大勝利，對台北則是艱困損失。」

根據澳洲智庫「洛伊國際政策研究所」（Lowy Institute）研究顯示，自2011年來，美國、澳洲對於太平洋地區的貸款與援助遠超過中國；不過，中國將16億美元的資金聚焦在人民渴望的交通與公共基礎設施，因此贏得影響力。