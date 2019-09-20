柯文哲對斷交「I don't care」　府：此時越能彰顯台灣不受威逼的意志

記者呂欣玫／綜合報導

繼16日索羅門群島後，另一邦交、太平洋國家吉里巴斯20日也與我國斷交，確定成為總統蔡英文2016年上任至今，斷交的第7個邦交國。對於台北市長柯文哲認為應擺出不在乎的態度，總統府發言人丁允恭20日回應，這樣的時刻越能彰顯台灣不受威逼的意志，讓中國大陸的圖謀歸於徒勞。

面對選舉前夕的雪崩式斷交，柯文哲認為，越是擺出在意的態度，大陸就更樂於搞斷交，「應該要擺出I don't care（不在乎）的態度」。對此，丁允恭表示，這樣的時刻越能彰顯台灣不受威逼的意志，讓中國大陸的圖謀歸於徒勞，相信外交關係不管是實質發展或是鞏固邦交國，都會持續向前邁進腳步，請大家對國家有信心。

丁允恭強調，嚴厲譴責中國大陸企圖以外交攻勢威逼台灣的圖謀，中國大陸以策動我友邦與台斷交的目標，在於脅迫台灣接受一國兩制，使台灣主權地位淪喪，也可以發現，在台灣即將舉辦總統與立法委員大選前夕，中國日趨強化其外交打壓手段，意圖干預台灣民主選舉進行的目的昭然若揭。

丁允恭說，相信在這樣的時刻，愈能彰顯台灣不受威逼的意志，愈能讓中國的圖謀歸於徒勞。「我們要嚴正告訴中國，這樣的圖謀不會成功，台灣人民將以智慧和勇氣，拒絕中國對台灣主權地位與民主生活的干預打壓。我們守護台灣的信念必將益加鞏固，我們走向世界的腳步必將更加堅定。」

▲柯文哲。（圖／記者徐斌慎攝）



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