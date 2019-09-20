與吉里巴斯斷交　外交部全文聲明：至感遺憾並予強力譴責

記者張乃文／台北報導

繼16日索羅門群島後，太平洋國家吉里巴斯20日也與我國斷交，台灣邦交僅剩下15國。五天內斷兩國，外交部長吳釗燮20日親上火線召開記者會回應吉里巴斯斷交相關問題。而外交部方面也發表全文聲明，我方至感遺憾並予強力譴責，政府也宣布，自即日起中止與吉里巴斯共和國的外交關係，全面停止雙邊合作計畫，並立即撤離大使館、技術團及衛生中心人員。我方也要求吉國立即撤離其政府駐臺人員。

▲吉里巴斯與我國斷交，外交部長部長吳釗燮出面說明。（圖／記者李毓康攝）

外交部聲明提到，吉里巴斯共和國政府20日正式通知我方，與我國斷絕外交關係。對吉國政府不顧多年來與我國政府的多方協助與情誼，我方至感遺憾並予強力譴責。政府也宣布，自即日起中止與吉里巴斯共和國的外交關係，全面停止雙邊合作計畫，並立即撤離大使館、技術團及衛生中心人員，也要求吉國立即撤離其政府駐臺人員。

外交部聲明表示，吉里巴斯總統馬茂及執政黨部份人士一直對中國存有幻想，馬茂於2016年上臺後仍與中國大陸有經常性互動。近來，中國大陸政府也藉由漁業公司或以其他商業投資為藉口，長駐吉國，滲透吉國政界並擴展其影響力。另外，我方情資顯示，中國政府已承諾提供贈款供吉國採購多架民航機與商用渡輪等，誘使吉國外交轉向。

外交部也強調，「中華民國（臺灣）是一個民主的主權獨立國家」，臺灣人民以自由選擇自己的國家元首和國會的方式來彰顯主權地位，臺灣不是中華人民共和國的一省，中華人民共和國政府也從未在臺灣統治過任何一天，這客觀明確的事實，不因中國對臺灣的霸凌而改變。相反的，中國大陸政府在國際上壓迫臺灣，只會堅定臺灣人民的主權意志，臺灣人民絕不會向中國政府低頭。



外交部全文聲明如下：

吉里巴斯共和國政府20日正式通知我方，與我國斷絕外交關係。對吉國政府不顧多年來中華民國（臺灣）政府的多方協助與情誼，我方至感遺憾並予強力譴責。政府也宣布，自即日起中止與吉里巴斯共和國的外交關係，全面停止雙邊合作計畫，並立即撤離大使館、技術團及衛生中心人員。我方也要求吉國立即撤離其政府駐臺人員。

吉里巴斯馬茂總統及執政黨部份人士一直對中國存有幻想，馬茂總統於2016年上臺後仍與中國有經常性互動。近來，中國政府也藉由漁業公司或以其他商業投資為藉口，長駐吉國，滲透吉國政界並擴展其影響力。近期馬茂總統更曾向我索求高額贈款以購買民航客機，我雖願協助吉國發展嘉惠人民的民生建設，但由於援贈營利用途的商用民航機並不符合我「國際合作發展法」的立法精神，政府在考量我國的財政能力後，建議以優惠商業貸款方式協助，但不為吉方接受。我方情資顯示，中國政府已承諾提供贈款供吉國採購多架民航機與商用渡輪等，誘使吉國外交轉向。

中國政府接續策動我國友邦與我斷交，最主要目的，就是藉打壓並限縮臺灣國際空間，逼迫臺灣人民接受「一國兩制」，接受中國為臺灣在國際上的宗主國，最終完全消滅臺灣主權。但絕大多數臺灣人民已經明確表達，我們絕不接受「一國兩制」，政府會更加堅定國家主權立場，我們不會在中國政府外交攻勢下，在主權立場上有任何退讓。政府再次強調，中國一再打壓我國際空間，並不會改變臺灣存在的事實，也無法嚇阻臺灣人民堅持追求民主自由的生活方式。政府除了努力維繫與其他邦交國的關係，也會持續開拓與友好民主國家的關係，並且以有意義貢獻的方式，在國際社會上爭取更多的友誼與支持。

我們再次強調，中華民國（臺灣）是一個民主的主權獨立國家，臺灣人民以自由選擇自己的國家元首和國會的方式來彰顯主權地位，臺灣不是中華人民共和國的一省，中華人民共和國政府也從未在臺灣統治過任何一天，這客觀明確的事實，不因中國對臺灣的霸凌而改變。相反的，中國政府在國際上壓迫臺灣，只會堅定臺灣人民的主權意志，臺灣人民絕不會向中國政府低頭。

中國政府藉由外交事件製造臺灣國內輿論、影響我國總統及立委選舉、破壞我國民主程序的意圖極為明確。對中國政府這種做法，我們呼籲所有民主國家，共同表達嚴厲譴責，並認清中國威權政府的目標，就是要摧毀民主體制，一步步擴張威權主義。臺灣位在民主國家最前線，我們會堅定守住這道民主防線，鞏固我們的民主體制，不會讓中國操弄我們的選舉結果，也不會讓中國決定臺灣人民的前途。

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