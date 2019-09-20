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大樂透今晚頭獎上看4.4億　中秋加碼還沒完續開35組100萬

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▲▼刮刮樂,彩券,春節,試手氣,中獎,過年,彩券行,投注站,公益彩券,新年,大樂透。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣彩券中秋加碼還沒完，其中今晚開獎的大樂透除頭獎上看4.4億元，更將續開35組100萬元獎項。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

今（20）日晚間開獎的大樂透已經連槓15期，累計頭獎獎金上看4.4億元，儘管中秋佳節已過，但台彩中秋加碼活動尚未結束，還會繼續加開35組100萬元獎項，想當億萬富翁的民眾還有機會，不妨到投注站試試手氣。

今年台灣彩券中秋加碼總獎金5億元，其中大樂透3日開始實施「100組100萬元」中秋加碼，到目前為止共開了5期，其中首期加開的100組100萬元獎項即開出19組，共23名幸運兒中獎，其中15人獨得100萬元獎金。

請繼續往下閱讀...

其餘4期的開獎日期為6日、10日、13日、17日，依序開出16組19注中、5組5注中、18組21注中、7組11注中，累計開出65組79注中。換句話說，今晚開獎的大樂透仍會繼續加開35組100萬元獎項。

彩迷關注如何提高中獎機率和獎金金額，投注站老闆透露，「連碰」包牌法買彩券，只要多一個號碼，就能增加中獎機率。舉例來說，一般玩法是選6個號碼，一注為50元，中3個號碼的普獎金額是400元，最簡單的7連碰每注只要350元，中3個號碼就有1,600元可入袋，這也是最多人包牌的方式。

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