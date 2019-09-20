台灣設計展戶外表演　滅火器樂團＋明華園歌仔戲場場精彩

▲2019台灣設計展將於10月在屏東台糖縣民公園開幕，邀請滅火器樂團等知名樂團表演，場場精彩 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

2019台灣設計展將於10月在屏東台糖縣民公園開幕，屏東縣政府於10月5日至20日展期間週五至週日以及雙十連假規劃多元主題表演節目，邀請國內外知名團體包括孫盛希、FOCA福爾摩沙馬戲團、滅火器樂團、明華園歌仔戲及日本野武士太鼓團輪番演出，還有多位金曲獎得主會共襄盛舉。

文化處表示，台灣設計展演出內容以多元文化為主題，融合屏東的閩、客、原住民等精髓，將不同族群、不同性質的表演內容於展期串連呈現，文青、民歌、獨立樂團等皆為不同的主題之夜，每場次1個半小時的演出，希望藉由主題式的演出節目，吸引大家一同走進台灣設計展。

開幕當天由身聲劇場、滅火器領銜演出，以及新象創作劇團、羅文裕、桑梅娟、Mafana樂團、戴曉君、魏嘉瑩、孫盛希、殷正洋、南方二重唱、夕陽武士、美秀集團、FOCA福爾摩沙馬戲團、野武士太鼓團、明華園戲劇團將於其他主題之夜接力演出。

文化處說，今年台灣設計展在主展場台糖縣民公園打造全世界、最具屏東味的設計超市，除了設計展的戶外表演，另在屏東演藝廳推出「超級南」南國音樂節，邀請來自義大利、維也納、匈牙利、法國等多檔國際音樂節目，打造國際音樂響宴，歡迎民眾在設計展期間欣賞展覽、逛市集、看展演，享受豐富的藝文盛宴。