iPhone 11才開賣「秒折3千元」他發文嘆！鄉民一查…驚曝「黃牛身分」笑噴

▲iPhone 11直營店開賣。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

蘋果新機iPhone 11系列今（20）日開賣，PTT就有網友想討論「這次價格的崩盤？」說他拿到11一點都不開心，「搞不懂蘋果的策略，為了不想讓黃牛賺，通路都很夠」，但很多通路都很便宜，這樣就沒人想在官網買，決定幾天後退手機。沒想到就有鄉民發現，這位發文者根本就是訂了20支手機的黃牛，讓網友笑噴。

一位網友在PTT的iOS發文討論「這次價格的崩盤？」文中表示，他拿到11但一點都不開心，「開賣就跌了2～3000，真的搞不懂蘋果的策略，為了不想讓黃牛賺，通路都很夠，但很多通路都殺價在賣，雖然說是因為有些有的沒的活動和回饋，但是這樣誰要在官網買？」最後則說，他決定把玩個14天就把手機退掉，「到時後說不定便宜5000了」。

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲有網友發文討論價格崩盤。（圖／翻攝自PTT）

就有鄉民看到文章後回文，「你知道為什麼不開心嗎？因為隨便咕狗都查得到」，接著貼出其他3篇PTT貼文的截圖，只見文章分別為「[販售]iPhone 11 Max 256G 灰」、「[問題]官網預購一訂（定）要收到貨才能退嗎？」、「[爆掛（卦）]iPhone 11開賣就折3000 Q"Qb」。雖然都是不同帳號發文，但仔細看看發信站，會發現都來自同一個IP。

▲鄉民發現同個IP發了好幾篇貼文。（圖／翻攝自PTT）

鄉民發現後忍不住吐槽IP主人，看到「[販售]iPhone 11 Max 256G 灰」這篇貼文後，直呼「我自己訂就好了還給你套現？」接著看到IP主人在「[問題]官網預購一訂（定）要收到貨才能退嗎？」貼文中表示，「本來很期待明天拿到，可是現在又冷了，不想要拿到以後冷不住把玩才退，覺得好像有點沒品」，鄉民也吐槽「冷？冷什麼啦？要賣的東西還開來把玩。」

▲鄉民吐槽「冷？冷什麼啦？要賣的東西還開來把玩」。（圖／翻攝自PTT）

最後則是「[爆掛（卦）]iPhone 11開賣就折3000 Q"Qb」這一篇，只見IP主人在文中說，「今天才開賣最高就折3000啦！折價都超過5%以上，果然我國華為神機一發表，iPhone就只能當廢鐵啦～」讓鄉民笑說「明明就想當黃牛還我國華為。」

▲鄉民吐槽「明明就想當黃牛還我國華為」。（圖／翻攝自PTT）

最後鄉民對黃牛的行為表示，「不做市場調查、濫用蘋果規則、當商人沒商人的樣子、當用戶沒用戶的水準，還分身發這麼多文討拍，欠罵！」讓其他網友大推，「哇，真的抓包了」、「鷹眼4ni」、「這人好糟糕喔」、「你484當抓猴的」、「一個人這麼多帳號，感覺生意做很大」、「真他X智障，連帳號都賠光手機還賣不出去了。」

►他奶奶的美麗小秘訣！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！