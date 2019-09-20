▲ 韓國ALGOA+4有機農業政策高峰會，新北發表友善契作平台。（圖／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

亞洲地方政府有機農業促進會（The Asian Local Governments for Organic Agriculture，簡稱ALGOA）於9月18日到20日在韓國槐山郡舉辦「ALGOA+4國際有機農業政策高峰會」，除了亞洲地方政府外，擴大邀請美洲、歐洲、非洲等地方政府成員與會。新北市政府於2018年簽署合作備忘錄成為臺灣第一個參加ALGOA大會的政府會員，2019年再度受邀與會，並以「友善契作平台」為題發表，期望以新的政策，帶動整體有機農業環境的提升。

ALGOA是由國際有機農業聯盟（International Federal of organic Agriculture Movement，簡稱IFOAM）亞洲分會（IFOAM Asia）與韓國槐山郡共同發起的計畫，旨在促進公部門與民間對話，讓有機農業政策的制定達到雙贏局面，並帶動相關產業的發展。這次除了韓國、日本、印度、中國、菲律賓等亞洲國家，更有丹麥、瑞典、坦桑尼亞等國代表與會，聯合國糧農組織（FAO）也派員參與，可見全球對於有機農業發展之重視。

新北市政府2018年以「一頓營養午餐改變全台灣」為題與會，講述新北市自2013年起全市實施中小學校有機蔬菜營養午餐、成功帶動全台各縣市跟進響應的經驗；2019年則以「友善契作平台」發表，分享新北市自2015年開始推動「友善田園區域計畫」，導入多方參與式查證系統（Participatory Guarantee System, PGS），目前友善耕作面積已達191.5公頃，後續將以「契作」方式推動，透過政府協助媒合企業認購，進一步保障有機、友善農民的收入，讓友善農法與有機農業可以持續在這片土地上深耕、擴張。

農業局長李玟表示，新北市農業推動一向以「先創通路 再開農路」為主軸。除了透過技術輔導、土地媒合等措施鼓勵農民投入有機生產，創造通路是最重要的環節，畢竟有銷售才能維持生產，才有持續推動的可能。新北市這次與世界各國在技術創新、產業輔導、農民照顧、糧食安全與環境保育等多項議題上討論交流，接軌世界有機農業發展趨勢，對相關政策規劃及推動工作極有啟發與助益，未來將持續致力於有機及友善農業推動工作，串連台灣與世界共創有機地球村。

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