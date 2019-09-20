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海巡查獲越南14名偷渡客　執刑期滿遭驅逐出境

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▲屏東地檢署指揮海巡署偵防分署屏東查緝隊等單位查獲一艘東港籍漁船載運越南偷渡客，刑滿遞解出境 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東地檢署指揮海巡署偵防分署屏東查緝隊等單位查獲一艘東港籍漁船載運越南偷渡客，刑滿遞解出境 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港籍一艘漁船7月間載運越南籍14名偷渡客入境，被海巡署偵防分署屏東查緝隊等單位緝獲，經檢方起訴及法院判刑執行完畢後，遞解出境。

▲屏東地檢署指揮海巡署偵防分署屏東查緝隊等單位查獲一艘東港籍漁船載運越南偷渡客，刑滿遞解出境 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼查扣載運偷渡客漁船、查獲偷渡客。

▲屏東地檢署指揮海巡署偵防分署屏東查緝隊等單位查獲一艘東港籍漁船載運越南偷渡客，刑滿遞解出境 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東地檢署指揮海巡署偵防分署屏東查緝隊偵辦南部地區人蛇集團非法偷渡案，會同南部分署等單位於2019年7月13日凌晨3時15分，在臺南市安平漁港外海0.7浬處，查獲一艘東港籍漁船運載偷渡犯，在船艙內一舉查獲14名越南籍偷渡犯，其中8男6女，及負責接應的3名台灣人。

涉嫌非法偷渡14名越南人，經屏東地檢署於7月間提起公訴後，並經屏東地方法院刑事簡易判決，認定其等共同犯未經許可入國罪，分別判決有期徒刑2至3月有期徒刑，於9月10日入監執行，執行完畢後驅逐出境；另涉案國人仍由屏東地方檢察署檢察官偵辦中。

海巡署偵防分署屏東查緝隊指出，非法偷渡犯組織仲介他國人民入境來臺，將嚴重造成社會治安，而該14名越南籍偷渡犯，即經由大陸地區搭乘艇筏出海偷渡來臺，往後將加強查緝作為，防堵非法入境，確保民眾生命財產安全。

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