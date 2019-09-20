順澤宮冠軍神帽　辣台妹蔡英文也有一頂！支持者排隊領取轉贈

▲立法委員洪宗熠（左）將冠軍神帽送進總統府。（圖／翻攝自洪宗熠臉書粉專）

記者唐詠絮／彰化報導

繼日前王金平及郭台銘都喜獲埔鹽順澤宮冠軍神帽後，昨天立法委員洪宗熠臉書po出「將神帽送進總統府」圖片，讓許多網友按讚，原來這頂冠軍帽是由一名支持綠營的翁姓民眾排隊登記取得，希望能藉由洪宗熠的手，轉交給蔡英文，為總統加油，更為2020民進黨帶來勝利。

▲由總統府發言人黃重諺（右）出面代表接受。（圖／翻攝自洪宗熠臉書粉專）

日前前立法院長王金平也收到1頂冠軍神帽，據悉是由信徒排隊取得後，送到立法院給王院長，而洪宗熠表示，因為奪得法國3鐵賽冠軍的挪威選手艾登爆紅的埔鹽順澤宮帽，廟方趕製4萬頂，仍不敷民眾需要，前幾天得到熱情支持者翁姓民眾致贈的順澤宮帽，昨天利用立法院開議，特地前往總統府轉贈總統蔡英文，由總統府發言人黃重諺出面代表接受。

蔡英文每次到彰化，親民不設限的作風，更是讓民眾忍不住大喊「辣台妹」，受到群眾熱情包圍，洪宗熠更期盼總統有了這頂冠軍帽，能有如神助般，榮登2020總統寶座，更呼籲鄉親們、「2020台灣要贏、士農工商熠起更好」。

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