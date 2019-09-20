車禍猛烈撞擊…機車騎士頭重創亡　內湖警教大學生戴安全帽！

▲配戴由經濟部標準檢驗局檢驗合格的安全帽，繫緊扣環才上路，安全提升7.9倍！（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

大學夜間進修部學生多於日間打工後，於傍晚騎車匆忙趕往學校進修，且下課後天色昏暗、視線欠佳，易生危險交通事故，且經統計，年輕機車騎士死亡率最高，因此內湖警分局特別前往大專院校進行防衛駕駛宣導，教導學生正確配戴安全帽的方法，以期減少悲劇發生。

▲為降低機車事故死亡率，內湖警走入校園教大學生正確戴安全帽。（圖／記者孫于珊翻攝）

雖然台北市每10萬人口因車禍死亡約2人，為六都最低，但從2019年開始迄今，機車交通事故已造成18歲至25歲年輕族群10人死亡，而肇事原因以駕駛失控、超速為主。

為降低機車事故死亡率，內湖分局日前晚間前往大學校園，以常見事故型態案例教導學生，例如：駕駛進入衝突點交織複雜的路口時應保持警覺、避免鑽車落入轉彎汽車的視覺死角等，增進其危險感知能力。

▲內湖警以常見事故型態案例教導學生，增進其危險感知能力。（圖／記者孫于珊翻攝）

也據道路交通安全規則第88條規定，教導學生們戴安全帽時，顎下須繫緊釦環，穩固戴在頭上，不致上下左右晃動，保留1根手指寬度即可，方便頭部活動，否則在意外發生造成猛烈撞擊時，安全帽可能先飛出，以致頭部直接重創，死亡率將大幅提高。

▼防禦駕駛7大要訣。（圖／記者孫于珊翻攝）

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