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東北風＋塔巴環流雙夾擊！「降雨熱區、時程」曝光　北台灣下探21°C

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▲▼塔巴外圍環流掃台，東北部降雨明顯。（圖／RAMMB）

 ▲塔巴外圍環流掃台，東北部降雨明顯。（圖／翻攝自RAMMB）

記者胡順惠／台北報導

受到颱風外圍環流及東北風影響，氣象局預報員李孟軒提醒，輕度颱風塔巴（Tapah，馬來西亞命名，鯰魚）今明（20至21日）最接近台灣，北部、東北部降雨最為明顯，溫度偏涼，北部低溫介於21至24度，中南部溫度沒有太大影響，介於30至32度；直到周日（22日）颱風北上，天氣才會轉逐漸放晴，北部高溫可回升至28度。

▲▼北台灣周日氣溫才會回升。（圖／中央氣象局）

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▲北台灣周日溫度逐漸回升。（圖／中央氣象局）

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，塔巴颱風高低層分離，依然裸奔中，從衛星影像也能清楚看到低層環流中心，塔巴大致沿著太平洋高氣壓邊緣移動，強度逐漸增強，有機會達到輕度颱風上限，甚至中度颱風下限。

台灣颱風論壇提醒，受東北風及塔巴外圍環流影響，北部、宜蘭容易下雨，溫度濕涼，中南部及東部地區為好天氣，日夜溫差稍大、風勢強。台灣颱風論壇說，颱風周五至周六上午由偏西轉向西北，也是離台灣最近的時刻，周六夜晚至周日進入日本海，主要影響區域包含日本的琉球、九洲、北海道以及韓國的釜山、濟州、光州。

天氣職人吳聖宇分析，塔巴颱風的結構正在逐漸調整，雖然還是中心外露，不過南側的深對流已經慢慢在向中心調整，強度也正在緩慢加強，雖然強度還不是很強，不過季風低壓出身的它具有相當寬廣的環流，外圍風力相當大，因此對於通過區域週邊都會有不小的影響。

吳聖宇說，受到北方西風槽影響，塔巴北側的副高壓缺口越來越明顯，因此塔巴將逐漸北上，趨向宮古島以東之後繼續北上走向東海、黃海，對台灣來說，今晚到明天上午會是最靠近的一段時間，雖然還不到需要發布警報，不過外圍環流對北台灣影響仍然頗大。

吳聖宇提醒，北部已經有一陣一陣的降雨，今晚到明天（21日）中午前將是降雨最明顯的一段時間，平地可能有局部大雨，山區則有局部豪雨出現的機會，配合地形抬升作用，短時強降雨的狀況也必須注意，明天下半天之後颱風進入東海繼續北上，降雨的狀況才會趨緩，後天（22日）北部轉為受到較乾燥北風的影響，天氣可望放晴。

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