高鐵南延股價跌曾銘宗嗆告　蘇貞昌妙回：你要告告不贏

▲立法院會蘇貞昌報告備詢 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌日前宣布高鐵將南延屏東，國民黨立委曾銘宗20日質詢時問蘇貞昌，此消息一出台灣高鐵公司股價開始下跌，近八萬名股東究竟要向行政院還是交通部求償？蘇貞昌則回應，尊重曾銘宗在財務上的專業，但以他法律上的專業來看，「你要告是告不贏的」。

蘇貞昌20日赴立法院進行2020年中央政府總預算案報告，並備質詢。針對近期高鐵南延議題，包括國民黨立委曾銘宗及民進黨立委鍾佳濱皆向蘇貞昌提出相關問題。

曾銘宗表示，為了給屏東鄉親更好、更快速能夠回家的路，針對高鐵延伸屏東國民黨舉雙手贊成，但此案仍未經過交通部與國發會審查，質疑此預算究竟何時編列？對此蘇貞昌回應，高鐵南延不只是為屏東，而是為了整個台灣的軌道運輸提升，若要實現「西部高鐵、東部快鐵」，屏東這一段一定要連接起來才能打成目地。他說，目前行政院的態度就是向全國民眾報告，現在四條路線的可行性規劃交通部正在處理。

交通部長林佳龍也說，目前仍在進行審查，可行性評估也即將完成，除了政策上要推動，技術上應該也可以克服，但必須依照程序進行、嚴格審查。

曾銘宗也指出，台灣高鐵是上市公司，此消息一宣布後高鐵股價開始波動，已經從9月9日的37.9元跌至9月19日的36.7元，期間股市漲了89點，高鐵股價卻往下跌，試問蘇貞昌近8萬名股東應向行政院或是交通部求償？曾銘宗說，「要不是因為你是我老長官，我去買一張，是可以告你的，告你造成股東的損失」。

蘇貞昌則回說，軌道的興建是政府興建，並不是高鐵公司，他尊重曾銘宗在財務上的專業，但以他法律上的專業來看，「你要告是告不贏的」。曾銘宗則回蘇貞昌「你太樂觀了」，雖肯定蘇貞昌在法律上的專業，但不是證券交易的專業。

此外，蘇貞昌也提到，2007年他主持高鐵通車典禮時，國民黨不斷宣稱高鐵是「廢鐵」，甚至發起拒搭運動，結果今天高鐵賺錢了，一天載客量達到18多萬人，證明國民黨當年是危言聳聽、站在錯誤的對立面。

蘇貞昌還說，今天讓國人同胞印象比較深刻的，應該是前總統馬英九當初一再講「廢鐵」，事後卻在高鐵上被直擊，面對媒體詢問還說「因為自己沒買到機票，搭高鐵比較快」，國人恐怕對這段印象比較深刻。