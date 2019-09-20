東港漁民熱心出了名　海巡表揚頒發感謝狀

▲海巡署第七巡防區指揮部頒獎給東港區漁會熱心公益的漁民黃雅興（中） 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

海巡署第七巡防區指揮部為增進漁民朋友交流互動，傾聽他們最直接的心聲，日前拜會東港區漁會，除針對6月間歐盟對台灣解除3年多以來漁業黃牌警告，並感謝漁會對政府漁業三法修法通過的支持，且表揚獲選2019年度優良模範漁民。

台灣於2015年10月被歐盟列入「打擊非法、未報告及不受規範」漁業不合作國家的黃牌警告以來，經3年9個月，終在今年6月27日順利解除，成功守住400億遠洋漁業資產。

海巡署第七巡防區指揮部為此代表海巡署向漁會表達謝意，並表揚東港地區獲選2019年度優良模範漁民，其選拔是由全國各地推薦，共遴選出4名優良事蹟漁民，東港區漁會由黃雅興獲選。

黃雅興於2018年12月30日發現漁友停泊在港內的膠筏因繫纜未綁好，漂流至外海，見狀立即駕駛自有膠筏將其拖帶返港，讓漁友的生財工具獲得確保，而平時除忙於漁業工作外，對該署辦理各項淨灘、預防犯罪宣導等活動，都積極投入。

海巡署第七巡防區主任楊朝卿、南部分署第五岸巡隊隊長陳朝陽及東港區漁會理事長陳瑞龍公開表揚其義行，並致贈紀念品及感謝狀致謝。