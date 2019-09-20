嘉義市教師節表揚大會　191位教師獲表揚

▲▼ 嘉義市教師節表揚大會，蘭潭國中謝明冲主任榮獲今年教育部師鐸獎。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市教師節表揚大會於19日上午於南興國中活動中心盛大舉行，市長黃敏惠親自頒獎表揚，今年獲表揚教師總計191位教師，其中蘭潭國中謝明冲主任榮獲今年教育部師鐸獎的肯定，另外資深優良教師為林森國小蘇彩霞老師，本年度年資屆滿40年，持續奉獻的精神非常難能可貴。

黃敏惠表示，「教育是希望工程，而老師是希望工程師。」教育不僅可提供學生成功的機會，同時也是幫助老師學習成長的機制，這是一份以生命感動生命的神聖工作，能讓他們找到自己的方向，感謝老師無私的奉獻，用心灌溉種子，並用愛心、耐心等待發芽、茁壯，讓我們的孩子能夠成長，並能讓他們找到自己的方向，進而綻放燦爛芬芳的花朵!

▲▼ 嘉義市教師節表揚大會，林森國小蘇彩霞老師年資滿40年。（圖／記者翁伊森翻攝）

謝明冲表示，「多1%的關心，我們可以看到孩子10%甚至100%的成長，改變或許不是現在，但可以影響孩子的未來。」人生階段只是個過程，不見得書讀不好，人生就沒有希望，只是還沒找到自己的優點和方向，不要放棄，多方面嘗試，從中找到想作的事情。

蘇彩霞老師表示，老師的情緒管理很重要，要穩定才能理性處理孩子的問題，給孩子最好的身教，並且以建設性、具體的語言來鼓勵孩子，看到他們努力了，就給予肯定。

蘇彩霞強調，「老師你的名字就是愛，教育孩子是一畝福田。」希望自己所學的輔導技巧，好好用在孩子們身上，協助孩子、家長解決困難，內心充滿喜悅，是自我肯定與生命的價值。孩子你是有無限潛能的，不要小看自己，將來一定有屬於你自己一片亮麗的天空。