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新北市醫師公會捐贈新北警察局50萬　協助警政工作推動

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▲ 新北市醫師公會捐贈新北警察局50萬 協助警政工作推動。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 新北市醫師公會捐贈新北警察局50萬，協助警政工作推動。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市醫師公會繼日前發起「醫警友善院所活動」，警察只要憑服務證即享有優先看診或掛號費減免等優待，19日更捐贈50萬元給新北市警察局，作為推動警政、維護治安、交通工作獎勵、傷亡慰問金及法律扶助等用途，希望警察保衛民眾安全的同時，員警健康也由醫護人員來共同守護。

國內醫療暴力事件頻傳，為保護醫護人員及民眾就醫安全，新北市警察局要求轄下警局實施3分鐘快速抵達醫療院所現場制暴政策。為感謝新北市警察同仁對地方治安的用心付出與辛勞，除了醫警友善活動、守護警察同仁的健康，新北市醫師公會特別編列預算捐贈50萬元給新北市警察局，希望幫助推動警政工作。

2018年新北市蘆洲一間診所發生醫療暴力事件，一名婦人由前夫陪同看診，疑似不滿護理師打針技術不佳，不僅當場飆罵醫護人員，前夫更不斷動手推擠，甚至還勒住醫師頸部、限制行動，衝突場面持續5分鐘，直到警方抵達現場才解除危機。由於當天是週日下午，醫師體貼病患營業看診，卻反遭暴力事件襲擊，幸好兇嫌並未隨身攜帶棍棒刀械等攻擊武器，衝突事件才沒有傳出流血意外。

蘆洲醫暴事件發生後，為維護醫護人員執業安全及民眾安心就醫環境，前新北市警察局長胡木源允諾在無重大刑案發生的前提下，若日後發生醫療暴力事件，轄下警察同仁必須3分鐘內火速抵達現場，以優勢警力壓制醫療暴力嫌犯。

為感謝警察同仁保護轄區醫護人員與民眾就醫安全的辛勞，新北市醫師公會理事長周慶明特地發起「醫警友善院所活動」，警察只要看到有張貼「醫警連線」可愛貼紙的醫療院所，出示警察服務證即可享有優先看診或減免掛號費優待，統計新北市目前已有300多家醫院診所參加活動。

新北市醫師公會周慶明理事長表示，警察工作內容包山包海，任務繁重且充滿危險性，為感謝人民保母們，多年來默默為維護醫護人員執業安全與民眾生命財產所做的努力與辛勞，19日捐贈50萬元雖數目不大，卻代表醫界對於所有警察同仁辛苦付出的肯定。

新北市警察局長陳檡文指出，50萬元捐款將作為未來推動警政工作、維護治安、交通工作獎勵、因公傷亡慰問金及法律扶助等相關工作使用，希望警察同仁未來在執行公務及警政工作推動上能更順利。

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