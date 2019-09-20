人潮又要塞爆了！國產雜糧十大經典體驗路線　台東關山奪第一

▲種植關山米美麗的水田景色是遊客打卡的景點。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

中華民國農會今年度「國產雜糧十大經典體驗路線」評選結果出爐，台東關山鎮農會榮獲十大經典體驗路線全國第一名，太麻里地區農會則獲得優選的佳績，比賽競爭非常激烈，台東縣同時有關山及太麻里兩個農會擠進前十名，並一舉拿下冠軍，證明台東雜糧小米、紅藜既好吃又好玩呦！

▲關山鎮農會結合崁頂部落提出「大米小米打獵趣」方案，活動內容具創新性、完整性及可行性，符合活動主題、獲得評審肯定，拿下全國第一名。

大糧倉計畫是由農會、農會輔導雜糧種植農民及雜糧集團產區經營者組隊參加，以地產地消、消費者教育、食材利用、農事體驗為活動內容，針對消費者規劃食材產地拜訪、食農教育體驗活動等遊程企劃，再由中華民國農會評選出「國產雜糧十大經典體驗路線」，豐富食農教育多元化並促進民眾對雜糧產業有進一步的認識。

▲規劃布農文化狩獵的陷阱製作。

關山鎮農會結合崁頂部落提出「大米小米打獵趣」，規劃布農文化狩獵的陷阱製作、搗小米體驗，再到米國學校認識關山好米製作、體會農村生活及品嘗傳統的碗公飯。由於活動內容具創新性、完整性及可行性，符合活動主題、帶動國產雜糧推廣效益，充分發揮團隊精神及分工，獲得評審肯定，一舉拿下全國第一名、獎金6萬元。

▲米國學校認識關山好米製作。

太麻里地區農會則以愛上「藜不開米」之旅拿下優等獎、獎金3萬元，從紅藜與小米的故事出發，以當地排灣族文化讓遊客體驗頭目文化、青年會文化、嫁娶文化，安排：音樂課「原住民傳統歌謠教唱」、家政課「紅藜麻糬手作體驗」、美術課「祝福小米吊飾DIY」及體育課「傳統文化射箭體驗」，內容生動活潑有趣。