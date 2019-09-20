微網紅「希希」區塊鏈女神卡誕生　一週內突破60萬人參與！

▲微網紅「希希」區塊鏈女神。（圖／翻攝自Facebook／希希 CC）

記者陳心怡／台北報導

近年來，社群網路蓬勃發展，網紅影響力也不斷快速擴張，目前網紅經濟規模已達2,320億元，未來還會持續攀升。

調查顯示，超過四成的人認為粉絲數在1萬到10萬人的微網紅最具效益，因此培根團隊與iamStar.TV（愛美星）看準了微網紅的淺力，攜手舉辦「夏日女神感謝祭」並首次推出女神專屬區塊鏈網紅卡「希希女神卡」。

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針對微網紅首次推出的網紅卡，搭配培根鏈獨特的加密技術，可輕鬆為每位女神量身打造他們專屬的「女神卡」，此卡不但不可以被串改及偽造，確保獨特性，網紅透過女神卡可以跨平台集中經營以及維護粉絲關係，在最短時間內可快速成長為百萬粉絲的網路紅人。

培根團隊與自媒體iamStar.TV聯合主辦的線上「夏日女神感謝祭」，該參與活動的粉絲都可獲得限量女神卡，在短短一週內突破60萬的粉絲人數參與，只要小額贊助，粉絲就能取得他們心目中專屬女神卡，成為終極鐵粉。

網紅透過女神卡，可以善用自身特色來推銷各種商品，例如：衣物、化妝品、或其他日常用品等等，讓銷售模式更多元。

▲長相甜美可愛的網紅希希。（圖／翻攝自Facebook／希希 CC）

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