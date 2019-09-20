　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

國慶焰火24日試放河濱公園不開放　高屏大橋勿停留觀賞

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲國慶焰火24日試放河濱公園不開放，屏東縣政府籲民眾勿在高屏大橋停留觀賞。圖高屏鐵橋 。（圖／記者陳崑福翻攝，資料照片）

▲國慶焰火24日試放河濱公園不開放，屏東縣政府籲民眾勿在高屏大橋停留觀賞。圖高屏鐵橋 。（圖／記者陳崑福翻攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

國慶焰火預計9月24日晚間試放3分鐘測試；屏東縣政府20日表示，這次焰火試放主要測試落焰區範圍，為確保施放安全、順利，24日當天屏東河濱公園將管制不開放，籲請往來高屏大橋的駕駛人不要在橋上停留觀看，避免影響交通。

縣府發言人黃建嘉指出，今年國慶焰火計畫施放16000發以上的煙火彈，時間長度達42分鐘，其中焰火最高超過200公尺，面寬達400公尺，十分壯觀。

為確保10月10日當天施放準確，事先必須經過測試及掌握落焰區範圍，包括煙火彈施放後落焰是否會影響到觀眾區及周邊建築，因此在焰火正式施放之前，佈彈一定要調整到視覺、安全最佳位置，才能規劃最佳觀賞區域，讓民眾可以舒適又安全欣賞美麗焰火。

由於屏東河濱公園採低度開發，有許多草地及濕地，因配合國慶焰火施放，目前場地正進行整理中，並架設夜間燈光照明、地面整備等配套措施，因此24日晚間試放現場不開放。

另不少民眾認為橫跨高屏溪的高屏大橋是焰火最佳觀賞點，高屏大橋是往來屏東、高雄的重要橋樑，交流量繁重，縣府鄭重呼籲民眾千萬不要在橋上逗留；且縣府曾與路權單位實際至橋上測量，高屏大橋兩側水泥護欄加上欄杆高度僅約110至120公分，考量安全風險，請民眾不要停在橋上觀賞。

屏東河濱公園24日上午10時起將實施週邊入口管制，禁止人車進入，當晚7時並會進行全面清場，嚴禁人車逗留，請民眾配合。

ET快訊
快訊／「5天斷2國」吳釗燮請辭　蔡英文慰留：大陸蠻橫非我國責
撿屍畫面曝光！2男灌醉學妹扶上計程車　拖進摩鐵輪流「衝刺」
東北風＋塔巴環流雙夾擊！降雨熱區、時程曝光　北台下探21°C
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2019全國十大績優農業產銷班　佳冬鄉水產養殖產銷班第8班勇奪績優

新北勞動雲推2大工具包開箱文　強調工安及主推視障按摩

嘉義鐵皮屋傳火警濃煙四竄　警消出動破壞剪破門搶救

新北海洋防衛隊升級2.0　宣示保育海洋的決心

嘉義市教師節表揚大會　191位教師獲表揚

新北「三峽創生服務中心」啟動　建構產業新創生

台灣設計展戶外表演　滅火器樂團＋明華園歌仔戲場場精彩

海巡查獲越南14名偷渡客　執刑期滿遭驅逐出境

韓國ALGOA+4有機農業政策高峰會　新北發表友善契作平台

東港漁民熱心出了名　海巡表揚頒發感謝狀

恭喜楊丞琳變「李太太」啦　 婚禮沒有伴娘..潘瑋柏死心吧!!!

3C達人搶先開箱iPhone 11！　逆光＋夜景拍攝...實測超有感

超深事業線「爆加30公分」到人中 測友觀察力網笑瘋：男生最細心

快訊／金泰希生了！「二寶性別公開」　 粉絲淚推：Rain圓夢了

老司機深夜帶路！吃遍在地美食　Joeman嚐米漿：願意2點來買

萌柴化身「FoodShiba」接訂單　背粉紅外送包...網：快送來我家

李榮浩當場邀學員「去我演唱會唱」 王力宏.那英聽參賽者表演感動哭！　

楊丞琳證實結婚！　甜笑認了領證，瞞2天鬆口細節

一支後照鏡要120萬！全台僅3輛　「1.3億風神」等5年領牌上路了

南非男孩首嚐珍奶緊張度爆表！ 他一臉驚恐：看起來好像豹QQ

2019全國十大績優農業產銷班　佳冬鄉水產養殖產銷班第8班勇奪績優

新北勞動雲推2大工具包開箱文　強調工安及主推視障按摩

嘉義鐵皮屋傳火警濃煙四竄　警消出動破壞剪破門搶救

新北海洋防衛隊升級2.0　宣示保育海洋的決心

嘉義市教師節表揚大會　191位教師獲表揚

新北「三峽創生服務中心」啟動　建構產業新創生

台灣設計展戶外表演　滅火器樂團＋明華園歌仔戲場場精彩

海巡查獲越南14名偷渡客　執刑期滿遭驅逐出境

韓國ALGOA+4有機農業政策高峰會　新北發表友善契作平台

東港漁民熱心出了名　海巡表揚頒發感謝狀

越南妹怎認識？老司機河內待6年　惦惦吃遍天下「學點越語絕對必要」

辣人妻按摩時睡著…男技師秒脫褲「火速衝刺」得逞　事後辯稱：她沒反抗

雷／《女神降臨》任朱靜點頭「答應交往了」！　書竣派VS.修豪派全暴動

一蘭拉麵「2店距離200m」超近　田揚名點「不倒店」原因：年輕人變了

露超長溝還被嫌！　關曉彤「胸前大圓挖空」側身被拍…網嚇傻：畫上去的嗎

山本彩戴BABY-G斑馬錶青春無敵　錶盒變圓筒小包可背可拎

2019全國十大績優農業產銷班　佳冬鄉水產養殖產銷班第8班勇奪績優

陽光男賣冷氣「親戚送的」俗賣1萬5　人妻秒轉帳...隔天看LINE大哭：死定了

快訊／「5天斷2國」吳釗燮請辭　蔡英文慰留：大陸蠻橫非我國責任

新北勞動雲推2大工具包開箱文　強調工安及主推視障按摩

地方熱門新聞

即／連千毅深夜直播道歉：大家一..

孕婦客運上吃早餐！髒話伯爆氣飆..

警穿制服買咖啡　竟遭民眾投訴懲..

養綠繡眼吃蟲　溫室栽種玉米筍

無人機術科測驗　鍾秉宏首位合格

彰化領先全國！1萬老人免費拿「..

苗栗8歲男童疑「腸病毒」猝死　..

老翁失聯多日陳屍農田之中

萬鷹磅日　灰面鵟鷹9月底到滿州

不二坊宣布公休4天！蛋黃酥代購..

開箱照讓您了解刑事鑑識中心

雜糧十大經典體驗路線　關山勇奪..

安南醫院加護病房夜間消防搶救演..

雖然失智&我仍可以　失智之路憶..

更多熱門

相關新聞

住學校附近上班塞到爆！他無奈：屁孩也很多

很多爸媽買房會先注意離孩子學校近不近，一位爸爸日前表示，他們家附近有國小、國中、高中各1間，幼兒園更是多到數不清，這看似是個優點，但他卻大吐苦水，「一到上學時間只有塞，大概從早上七點一直塞到八點，下午四點塞到五點」，如果碰到下雨天更慘，整條馬路完全水洩不通，才體悟到原來住學校附近也不是很方便。

車拋錨…警衝地下道幫他「加油」！

秋節連假佈署重點勤務　內埔警友會慰問員警辛勞

金山警擴大會報交通治安為民服務

高鐵南延屏東　成敗關鍵在哪裡？

關鍵字：

國慶焰火測試高屏大橋交通

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

工地夫妻用餐！孩棄髒…媽高EQ教育

性侵後分屍13塊　 死者家屬二審庭外飛踢

使用iPhone手機6大壞習慣

韓國瑜鳳山參拜「現場不到60人」…韓粉公布照片

連千毅事蹟起底！擁「6架超跑」　巨乳辣妻長腿逆天

2男輪流撿屍學妹　事後拿牙刷刷洗滅證

即／連千毅深夜直播道歉：大家一起開賓利

快訊／吉里巴斯與我斷交！台灣邦交國僅剩15國

連千毅上銬畫面曝！單親媽借10萬「卻被吞2千萬店」

醫曝「咖啡禁忌族群」：看舌頭一秒判斷

塔巴大轉彎逼台！2地區風雨時程出爐

連千毅「竹聯底尬上地頭蛇」　大哥和解小弟砸倉庫

國防部換迷彩服違約　慘賠廠商5700萬

婆婆逼送走女兒　20年後真相逼哭于美人

柴油車加95無鉛　24萬飛了

更多

最夯影音

更多

恭喜楊丞琳變「李太太」啦　 婚禮沒有伴娘..潘瑋柏死心吧!!!

3C達人搶先開箱iPhone 11！　逆光＋夜景拍攝...實測超有感

超深事業線「爆加30公分」到人中 測友觀察力網笑瘋：男生最細心

快訊／金泰希生了！「二寶性別公開」　 粉絲淚推：Rain圓夢了

老司機深夜帶路！吃遍在地美食　Joeman嚐米漿：願意2點來買

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面