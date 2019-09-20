國慶焰火24日試放河濱公園不開放　高屏大橋勿停留觀賞

▲國慶焰火24日試放河濱公園不開放，屏東縣政府籲民眾勿在高屏大橋停留觀賞。圖高屏鐵橋 。（圖／記者陳崑福翻攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

國慶焰火預計9月24日晚間試放3分鐘測試；屏東縣政府20日表示，這次焰火試放主要測試落焰區範圍，為確保施放安全、順利，24日當天屏東河濱公園將管制不開放，籲請往來高屏大橋的駕駛人不要在橋上停留觀看，避免影響交通。

縣府發言人黃建嘉指出，今年國慶焰火計畫施放16000發以上的煙火彈，時間長度達42分鐘，其中焰火最高超過200公尺，面寬達400公尺，十分壯觀。

為確保10月10日當天施放準確，事先必須經過測試及掌握落焰區範圍，包括煙火彈施放後落焰是否會影響到觀眾區及周邊建築，因此在焰火正式施放之前，佈彈一定要調整到視覺、安全最佳位置，才能規劃最佳觀賞區域，讓民眾可以舒適又安全欣賞美麗焰火。



由於屏東河濱公園採低度開發，有許多草地及濕地，因配合國慶焰火施放，目前場地正進行整理中，並架設夜間燈光照明、地面整備等配套措施，因此24日晚間試放現場不開放。

另不少民眾認為橫跨高屏溪的高屏大橋是焰火最佳觀賞點，高屏大橋是往來屏東、高雄的重要橋樑，交流量繁重，縣府鄭重呼籲民眾千萬不要在橋上逗留；且縣府曾與路權單位實際至橋上測量，高屏大橋兩側水泥護欄加上欄杆高度僅約110至120公分，考量安全風險，請民眾不要停在橋上觀賞。



屏東河濱公園24日上午10時起將實施週邊入口管制，禁止人車進入，當晚7時並會進行全面清場，嚴禁人車逗留，請民眾配合。