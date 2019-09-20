「舊錢留得住、新錢進得來」　橘色世代退休理財3策略報你知

▲橘色世代理財有3大策略，讓舊錢留得住、新錢進得來，打造無憂的退休生活。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

退休成了一門顯學，民眾辛苦大半輩子，總盼著退休後過著清閒生活，不過橘色世代該如何掌握理財方向，專家提出3大策略，讓「舊錢留得住、新錢進得來」，也可讓退休後的生活無後顧之憂。

根據台新銀行大數據資料顯示，橘色世代（年齡45至65歲的族群）是高端消費族群，對生活品質有較高的要求，在理財方面也重視多元布局；多數橘色世代同時要負擔照料父母與養育子女的支出，因此在家庭及教育的人均消費高於其他各年齡層。

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台新銀行通路營運事業處執行副總經理黃培直表示，橘色世代理財應著重資產增值，透過多元投資分散風險、打造穩定金流以及傳承有形資產與無形理財觀念等3大策略，選擇穩健型理財商品，不短線進出追求高獲利，以達到支應開銷與累積資產等目的。

針對退休理財規劃，台新銀行理財商品處副總經理盛季瑩則建議，可運用像還本型壽險、定存與債券等保守型金融產品，再透過金融專業服務團隊的理財配置，降低市場波動，同時也可配置固定收益型商品，如選擇配息率較確定的債券商品，讓「舊錢留得住、新錢進得來」，也可讓退休後的生活無後顧之憂。

另在橘色世代資產傳承方面，黃培直指出，台新銀行創新將家庭會員結合YBO（Young Banker Officer）兒童帳戶，滿足全家人各階段理財需求，並提供專業諮詢及建議，同時也打造「小小銀行家奇幻牧場」桌遊，透過遊戲互動培養孩子的理財觀念。

為了資產傳承的理財規劃，盛季瑩建議，橘色世代可善用保險資產保值的效果，以及指定受益人的功能，除了能避免後代發生爭產紛爭之外，還能照顧到真正想照顧的人。此外，也可善用信託規劃，透過專業團隊的管理，達到守護與掌握資產的目的。