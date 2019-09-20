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新聞傳播協會最新民調出爐！　花蓮在16縣市獲獎最多

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▲繼《天下雜誌》2019縣市大調查評比受到肯定後，花蓮縣在新聞傳播協會最新民調評比為16縣市中獲獎面相最多的縣市。（圖／記者王兆麟翻攝，資料照片）

繼《天下雜誌》2019縣市大調查評比受到肯定後，花蓮縣在新聞傳播協會最新民調評比為16縣市中獲獎面相最多的縣市。（圖／記者王兆麟翻攝，資料照片）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣世界新聞傳播協會最新民調出爐！花蓮縣在首長滿意度、幸福感等多項評比中，為16縣市中獲獎面相最多的縣市，展現亮眼的施政績效，獲得縣民高度肯定。

繼日前《天下雜誌》2019縣市大調查評比，花蓮縣施政再度受到肯定。本次民調共有8個面向，每個面向再區分為6都與16縣市2組，6都組取前3名、16縣市組取前7名，花蓮縣在縣市長、治安、經濟、環境保護、醫療衛生、社會福利、幸福感面向均上榜，花蓮縣更是16縣市中於最多面向得獎的縣市。

「因為有大家的齊心協力，才能讓花蓮有感！」徐榛蔚將所有的榮耀歸於所有縣民，感謝縣民、民意代表給予縣府支持及鞭策，讓花蓮更加茁壯與進步。花蓮近年來在縣府各局處同仁攜手合作下，已奠定地方發展的深厚基礎，未來會更加戮力推展各項縣政，不辜負鄉親的期望。

▲繼《天下雜誌》2019縣市大調查評比受到肯定後，花蓮縣在新聞傳播協會最新民調評比為16縣市中獲獎面相最多的縣市。（圖／記者王兆麟翻攝，資料照片）

民調顯示，在6都之外的16縣市，無論是市長滿意度或市民幸福感的評比，新竹市、花蓮縣、台東縣及連江縣，都擠進兩項評比的前段班。

台灣世界新聞傳播協會會長劉立漢指出，16縣市評比中，花蓮縣獨占鰲頭，不僅在首長滿意度和幸福城市評比進榜，其他的施政面向也得到高度肯定；其中，花蓮縣在環境保護與社會福利上的施政讓縣民最為有感。

根據民調顯示，在6都之外的16縣市，無論是市長滿意度或市民幸福感的評比，新竹市、花蓮縣、台東縣及連江縣，都擠進兩項評比的前段班，堪稱是縣市首長模範生。

本次民調是在2019年6月11日至8月23日，針對全國22縣市年滿20歲以上，居住在各該縣市者進行電腦輔助電話調查，有效樣本為14060份，在95％信心水準下，誤差範圍為正負0.8個百分點。

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