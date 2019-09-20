骨牌式斷交？吳釗燮：索羅門斷交後吉里巴斯就決定跟著斷交

記者陳家祥／台北報導

索羅門群島才在16日宣布與台灣斷交、與中國大陸建交，隨即又傳出吉里巴斯也將斷交的消息。對此，外交部20日下午召開記者會，外交部長吳釗燮表示，「索羅門斷交後發生後，吉里巴斯總統就決定要跟著一起走」，這幾天事情發展非常快速，我們也透過有盟國家的情資相互比對，大使館也有做最後努力。

繼16日索羅門群島後，另一邦交、太平洋國家吉里巴斯20日也與我國斷交，確定成為總統蔡英文2016年上任至今，斷交的第7個邦交國。

而日前在所羅門斷交後，美方有出面譴責，此次是否也會有同樣的作為？吳釗燮說，最近這段時間跟台灣有好的理念相近國家，都跟台灣保持友好關係，「我們之間的合作其實非常密切」。

吳釗燮說，各國面對的情況不一致，面對斷交都會有不同反應，「吉里巴斯事件到底美國或其他友邦的反應，我無法預期，但我想看到中國的作為，包括美國在內的友邦會有回應」。

吳釗燮舉例，索羅門群島戰略地位非常重要，吉里巴斯在太平洋地區所佔的海域非常廣大，「如果中國控制吉里巴斯，對自由印太戰略非常威脅，中國威權主義在太平洋地區的擴張，我們應該可以得到一個結論，應該攜手合作阻止威權主義擴張」。

至於是否有劃定邦交國的「底線」或是警戒數字？吳釗燮說，目前沒有討論到這類議題，但他強調，所有邦交國隊伍們都非常重要，會鞏固所有邦交國關係、善盡國際社會責任，把每個邦交國都當成非常重要的關係來維護。

▲吉里巴斯與我國斷交，外交部長部長吳釗燮出面說明。（圖／記者李毓康攝）

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