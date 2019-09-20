蔡英文斷交7國「破歷任總統紀錄」　國民黨：立刻撤換吳釗燮

▲吉里巴斯與我國斷交，外交部長部長吳釗燮出面說明。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

太平洋國家索羅門群島本月16日與我國斷交後，另一太平洋島國友邦吉里巴斯也在20日與我國斷交，中華民國正式邦交國家減少至15個。總統蔡英文上任3年來已斷交7國，打破前總統陳水扁總統8年斷交6國的紀錄。對此，國民黨質疑，外交部刻意隱瞞我外交危機，只報喜不報憂，國民黨要求蔡英文應立即撤換不適任的外交部長吳釗燮等相關官員。

國民黨20日表示，兩邦交國短時間內陸續斷交，民進黨政府除了拿出譴責大陸當局的舊稿外，一籌莫展，毫無具體作為。國民黨呼籲蔡英文應立即撤換不適任的相關官員，重新檢討我外交政策，避免我國國際空間持續遭壓縮，邦交國數字繼續下探。

國民黨強調，民進黨執政短短三年多來，斷交國家已累積至第7國，我國於國際間的友邦數字正不斷下探。面對本週連續兩邦交國斷交，蔡英文總統提不出解決方案，僅以「中國用各種方式干預選舉」、「大陸企圖影響台灣選舉」等說法，企圖轉移蔡政府外交無能的焦點，刻意將我國近期的斷交潮與明年大選牽扯在一起，營造國內仇視對岸的氛圍。國民黨認為，蔡總統不思自我檢討外交政策的問題，卻意圖藉此獲取選舉利益的作法，實在令人無法苟同。

國民黨並指出，外交部長吳釗燮今年5月初於立法院還信誓旦旦地表示，「今年不會有邦交國與我國斷交」。事隔不到幾個月，兩個邦交國的斷交馬上打臉吳釗燮，國民黨認為，外交部若非情資掌握不足，迨於職守；就是刻意隱瞞我外交危機，只報喜不報憂，國民黨要求蔡英文應立即撤換不適任的外交部長吳釗燮等相關官員。

國民黨強調，面對斷交國不斷增加，民進黨身為執政者，應該正視斷交背後的真正原因，提出實際應對方式，而非繼續將責任推向斷交國、大陸當局或國內的在野黨。否則，我國國際處境持續遭壓縮，將有損於我國的對外關係與正常發展。

▼總統蔡英文。（資料照／記者季相儒攝）

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