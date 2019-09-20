為讓媳婦入清潔隊向市長施壓　前馬公市代會主席遭罰100萬

▲前馬公市民代表會主席利用職權施壓馬公市長，敗訴確定判賠百萬。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

澎湖縣前馬公市民代表會主席陳永澎先前利用監督權限，要求馬公巿長葉竹林任用其媳婦曾姓女子為市公所清潔隊員，監察院認定此行為已違反公務人員利益衝突迴避法，對陳裁罰100萬元，但陳不服進而提起行政訴訟。最高行政法院19日開庭認定裁罰有據，判陳敗訴確定。

判決指出，陳永澎自民國99年起開始擔任澎湖縣馬公市民代表會主席，103年12月25日連任至今，明知媳婦曾姓女子為關係人，期間仍透過自身監督權限，借職務上的權力要求馬公巿長葉竹林任用曾姓女子為公所清潔隊員。

葉竹林指出，陳永澎在得知清潔隊有職缺後，直接表明要這個職缺，好讓曾姓女子補進清潔隊，過程中還試圖用刪除市公所預算來威脅他屈服。葉竹林表示最終為考量公所預算順利，故同意陳的要求，讓曾姓女子擔任清潔隊員。

對此陳永澎反駁葉竹林陳述，表示自己103年至105年就任馬公市長期間與葉關係融洽，他所屬的市民代表會，縱使有部分代表對市政有些批評，但監督市政之餘他也都有支持並通過各項市公所預算，表明自己絕對沒有威脅或惡意刪減預算的情形，且曾姓媳婦於104年4月已與他的次子離婚，104年5月受雇為清潔隊員時已不是他的媳婦。

陳永澎認為監察院裁罰他，多是依據葉竹林的陳述，但葉說詞矛盾。在此陳表示，馬公市預算早已於104年1月7日通過，他根本無法在104年1月至5月間以刪除預算一事進行施壓，且該筆預算總計4億多元，市代會僅刪除當中一筆20萬元的餐費項目，其餘全數通過，且預算審查也全非他一人所能決定。

根據台北高等行政法院的調查，葉竹林多次在監察院的約詢中表示，陳永澎以預算施壓，多次要求遞補曾姓媳婦進入清潔隊。最高行政法院認定監察院裁罰有據，裁罰100萬元有理，判陳敗訴並無不當，駁回上訴案，全案確定。

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