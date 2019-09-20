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重機停橋看風景　「背包重、一陣強風」好奇騎士探頭摔落橋下

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▲搜救人員聽聞微弱的哀號聲，不到1個小時就將男子救上岸。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲搜救人員聽聞微弱的哀號聲尋人，不到1個小時就將男子救上岸。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣卓蘭鎮景山橋上，18日晚間9時許，發生男子墜橋事件；民眾經過聽到落水聲並有微弱哀號聲，以為是一起輕生意外，遂趕緊通報消防隊前往救援；警方事後調查發現，男子竟是好奇往橋下看，一時重心不穩才會掉落橋下，所幸送醫後沒有生命危險。

警方表示，這名張姓男子（45歲），18日晚間正要返回台北家，騎重機經過卓蘭鎮景山橋時，停在橋上休息，因一時好奇倚著欄杆往橋下觀望，突然颳起一陣強風，將背著大背包的張男吹到失去平衡，不小心跌落橋下。

▲▼消防局動用了照明車及搜救人員手持照明燈仔細搜尋，終於發現張男，將他拉回岸上。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼消防局動用了照明車及搜救人員手持照明燈仔細搜尋，終於發現張男，將他拉回岸上。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼消防局動用了照明車及搜救人員手持照明燈仔細搜尋，終於發現張男，將他拉回岸上。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

苗栗縣消防局表示，18日晚間9時14分接獲民眾通報；報案人指稱聽聞有人跳水聲，且發出咳嗽及哀嚎聲達近5分鐘，聲音感覺往下游方向漂去，一度以為是輕生事件；搜救人員到達時發現橋邊停有1輛重機，第五大隊指揮官副大隊長立即請大湖、卓蘭器材車開啟照明，並由人員手持米沃奇照明燈往橋邊水面反覆搜索。

搜救人員指出，因當時天色已晚，在橋下搜索後，發現2處疑似人影點，但為能盡速找到落水者，消防人員仍冒危險下船前往確認搜索；因張男所背的背包讓他漂浮在水面上，搜救人員發現後立即將他拖拉上船返回岸邊，檢視其無明顯外傷，僅稍微失溫，立即由卓蘭救護車送東勢農民醫院救治。

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