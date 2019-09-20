花蓮醉女深夜逗留七星潭…突拔腿「快奔往海衝」！海巡目睹急拉回

▲渾身酒氣的女子突然衝向大海企圖輕生，幸好被機警的海巡人員發現架離現場送醫。（圖／海巡署第一二岸巡隊提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮七星潭19日深夜出現一名年約35歲女子，在安檢所前方海灘逗留，還突然快速朝海面方向奔跑意圖輕生。所幸海巡人員機警發現，判斷女子有自殺傾向，緊急上前將其架離海岸並轉送花蓮國軍總醫院進行救護。

海巡署東部分署第一二岸巡隊執勤人員於19日接近午夜時，在七星潭安檢所前方海灘岸際突然出現一名年約35歲女子，該名女子行徑怪異，且突然快速朝海面方向奔跑，所幸海巡人員機警判斷其有自殺意圖，緊急上前將其拉離岸際，並隨即通報備勤人員前往協處，所幸海巡人員及時將女子平安救起。

第一二岸巡隊指出，由於搶救當時該名女子已全身被海水浸濕，且全身散發酒氣，高聲尖叫胡言亂語，精神狀況相當不穩定，以致無法確認該女子身分，因此先行安撫該名女子激動情緒，並同時通報警消單位到現場協助，後續由救援人員擔扶該名女子上救護車，送至花蓮國軍總醫院進行救護，及時阻止一場憾事發生。

▲海巡人員安撫女子激動情緒，並同時通報警消單位到現場協助。

第一二岸巡隊表示，自殺不能解決問題，民眾若有輕生念頭可透過安心專線0800-788995，生命求救專線1995或張老師專線1980進行諮商。呼籲民眾如漁港區或岸際發生危急狀況，請撥打海巡「118」服務專線，將立即協助處理提供服務。

勇敢求救並非弱者，生命必能找到出口，請適時關心身邊家人朋友給予適當協助，減少衝突與刺激，以避免不幸之意外發生。

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● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995