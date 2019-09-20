父遭踢爆中華電信酬庸「肥貓」　賴品妤：歡迎公開檢驗

▲賴品妤拜會「前老闆」林昶佐。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨擬徵召年僅27歲，有「太陽花女戰神」之稱的賴品妤參選新北市第12選區，引發外界討論。國民黨立委林奕華20日爆料，賴品妤跟民進黨的關係相當密切，其父親賴勁麟就是前民進黨新潮流的立委，現在還被放進中華電信子公司神腦國際酬庸名單中。對此，賴品妤20日受訪時回應，她認為父親在這個位子上蠻用心的，歡迎大家公開來檢驗。

林奕華20日上午於記者會中表示，民進黨政治酬庸卡國營事業又一樁，交通部的交通事業體暨華航被民進黨卡好卡滿後，民進黨又默默把手伸進中華電信。其中，許多人不但根本沒有相關電信經歷、背景，更只是因為有特殊的政治背景，就空降中華電信擔任高官，根本是變相掏空中華電信資產。

▲賴品妤。（圖／記者林銘翰攝）



賴品妤20日上午赴立法院拜會「前老闆」林昶佐，她受訪時表示，可以想像到會有這種記者會，她與父親互相不會涉入對方的工作，不過常常吃飯時還是會聊到，她認為父親在這個位子上蠻用心的，也常常有很多會議與行程，「所以我覺得大家就公開來檢驗他有沒有做事，就讓社會來檢驗這件事情」，且作為公眾人物本來就是要接受社會檢驗，她也歡迎大家來檢驗他的一切。

此外，賴品妤還說，不管是在參選前還是參選後，都不喜歡隱藏或假裝自己的個性，「那樣太累了，我也沒有打算做這件事」，歡迎大家公開來檢驗她，也讓選民多多了解她這個人，「妳真的喜歡再投給我，不要含淚投票，我會讓妳喜歡我」。