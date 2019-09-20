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記取921慘痛！消防署大規模震災演練　4國防災專家前來取經

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記者白珈陽／南投報導

921大地震屆滿20週年，內政部20日於南投縣竹山鎮消防署訓練中心，舉辦大規模震災演練，動員1000餘人、155輛救災器材車及C130運輸機2架，展現震後20年來，我國防救災能力大幅成長，美國、歐盟、日本及紐西蘭等國更派出防災專家前來觀摩取經，副總統陳建仁也親自出席視導。

▲20日內政部消防署訓練中心舉辦震災演練，副總統陳建仁前往視察。（圖／記者白珈陽攝）

▲20日內政部消防署訓練中心舉辦震災演練，副總統陳建仁（中）前往視察。（圖／記者白珈陽攝）

▲消防人員進行救災演練。

▲▼消防人員進行救災演練。

▲消防人員進行救災演練。

20年前的921大地震，造成中彰投地區1461人死亡、3萬餘棟建築物倒塌；全台死亡人數則為2415人，建築物倒塌超過10萬棟，慘重的傷亡及財產損失，是震災民心中揮不去的夢魘。

為強化我國防救災能力，20年來政府除訂定災害防救法，建構全國災害防救體系及應變機制、強化整體災害應變效能外，也把9月21日訂為「國家防災日」，在這一天，全國會共同進行國家級手機強震警報測試、指定電視頻道發布重大訊息演練、警報訊息多元傳遞、全民防震避難演練，以及各項防災宣導活動。

20日內政部於消防署訓練中心，舉辦大規模震災消防救災演練，模擬真實情境，動員19縣市、13個中央部會署、5大電信業者及慈濟等各民間團體公司，共1000餘人。演練內容包括：房屋倒塌救助、高樓繩索救援、搜救犬共同救援及水上救援演練。而在16日國外觀摩人員抵桃園國際機場時，也舉辦「國際救援隊伍來台救災接待及撤離中心演練」，模擬國外救援隊伍實際來台時，整合各部會及機場辦理快速通關，並接駁至災區。

救災模擬現場，調動155輛救災器材車、C130運輸機2架，國內5大電信公司支援機動式防救災通訊車；日本船山公司則捐贈防災食品，提供參演人員食用，內容物為袋裝稀飯、袋裝蒲燒魚及盒裝白飯，魚肉味噌罐頭，白飯及魚肉經過加溫、保溫後，在災害現場堪稱美食；慈濟也在現場提供膳食、飲用水、帳篷及桌椅等物資。

▲日本船山公司捐贈防災食品，供餐演人員食用。

▲▼日本船山公司捐贈防災食品，供餐演人員食用。

▲日本船山公司捐贈防災食品，供餐演人員食用。

▲日本船山公司捐贈防災食品，供餐演人員食用。

▲志工發放救災食品給參演人員。

▲志工發放救災食品給參與人員。

演練過程中，解說員激昂的語調，讓與會人員深刻融入地震情境；演練人員的專業訓練演出，獲得美國、歐盟、日本及紐西蘭等國所派出的防災專家高度讚賞，不斷拍攝記錄畫面、進行詢問，吸取我國防救災經驗及成果。

▲美國、歐盟、紐西蘭及日本等國都派出防災專家前往台灣觀摩921二十週年防災演練。

▲▼美國、歐盟、紐西蘭及日本等國都派出防災專家前往台灣觀摩921二十週年防災演練。

▲美國、歐盟、紐西蘭及日本等國都派出防災專家前往台灣觀摩921二十週年防災演練。

陳建仁表示，對於台灣來說，像921大地震這樣的威脅始終存在，類似情形可能隨時會發生，而災害防救永遠沒有最好，只有更好，我們必須更努力、持續精進於各項災害防救措施。他也說，除感謝第一線專業的消防救災人員，也感謝慈濟等民間團體，展現出不亞於消防人員的救災能力，非常令人讚嘆。

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