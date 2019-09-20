快訊／大陸金錢誘惑吉里巴斯與台斷交！　吳釗燮：台灣不會低頭

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者季相儒攝）

記者蔣婕妤／台北報導

繼16日索羅門群島後，另一邦交、太平洋國家吉里巴斯20日也與我國斷交，台灣邦交僅剩下15國。五天內斷了兩國，吳釗燮13時緊急召開記者會上火線說明。他表示，中國大陸頻頻以金錢誘使邦交國，不過，「台灣人民不會向中國政府低頭」。

5天內斷了索羅門以及吉里巴斯兩國，外交部由部長吳釗燮13時上火線召開記者會說明，總統府方面，將由發言人丁允恭14時對外回應，總統蔡英文人在桃園跑行程，預計下午兩點40分也會對外發表聲明。