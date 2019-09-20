遭檢警質疑「仿冒品」！連千毅委託律師「3點聲明」喊告：全是真品...

▲連千毅倉庫20日清晨遭警方突襲式搜索。（圖／地方中心攝）

地方中心／高雄報導

知名直播主連千毅日前遭黑衣人砸場，掀起「直播主之亂」！高雄市警方20日清晨動員7局處共同稽查連千毅的倉庫，警方在現場發現知名廠牌行李箱等，懷疑是仿冒而帶回貨品調查，媒體隨即報導「仿冒品」，連千毅隨PO出產品授權證明喊告，接著委託律師發出聲明書，表示報導與事實不符，強調產品都是真品。

高雄市府20日清晨6時許，持法院所核發的搜索票前往連千毅的倉庫搜索，由檢察官羅水郎坐鎮指揮，出動包括違建、工務、衛生、消防、經發、保二（保智）、聯合小組（警局）等7局處共同稽查，在現場並未查獲違禁品，但警方發現有國際廠牌的行李箱，質疑可能有仿冒之嫌，目前商品詳細廠牌、金額、數量及是否為仿冒品，已帶回清查當中。

媒體接獲消息後，隨即報導「查獲仿冒品」。連千毅緊急在臉書粉絲專頁「MEIMO 蘭庭精品」PO出聲明，「針對各媒體：報導不實，言明本公司所代銷久瑞企業進口之賓士行李箱，為仿冒品，本公司將逕行提告，部分媒體記者，未查言明，混淆視聽，將求償所有之名譽損失！產品授權證明，將由律師呈報提告，請各媒體記者，立即公開聲明道歉，絕不寬貸！」。

▲連千毅PO出產品授權喊告。（圖／翻攝自Facebook／MEIMO 蘭庭精品）

隨後連千毅又委任葉銘進律師撰寫聲明書，20日提出3點聲明，內容如下：

一、對於有部分媒體報導警方在連先生的倉庫直播站查獲「行李箱等仿冒商品」乙節，與事實完全不符，連先生於蘭庭精品粉絲團所直播銷售之產品，例如久瑞企業進口之賓士行李箱，均係有銷售權且為真品，並非仿冒品，先特予鄭重聲明。

二、又對於部分媒體所為與事實不符之報導，連先生甚表遺憾，為請各媒體於發布相關新聞時，善盡查證義務，切勿捕風捉影，輕率報導，致損及侵害連先生名譽。並請消費者勿以訛傳訛，連先生對其所銷售之產品會確保其為真品，無須擔憂。

三、因近日發生之事件，連先生雖甚感無奈，但仍對辛勞的警察同仁致上最高之敬謝，盼事件早日釐清事實，平息社會之紛擾致禱。

▲連千毅委託律師撰寫聲明書。（圖／翻攝自Facebook／連千毅）

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