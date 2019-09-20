小米新光三越南西開幕！小米手環加1元多1件　300米粉冒雨排隊



▲「米粉」在新光三越未開門前就冒雨排隊，好不容易等到百貨營業，上樓後還要在店外依序排隊才能入內搶優惠。（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／台北報導

小米今（9／20）在新光三越南西三館開幕新店，首度進駐百貨通路，由於今祭出小米手環4加1元多一件的限時活動，雖限量100組，吸引廣大的「米粉」一早就前來排隊，將百貨門外擠得水泄不通，開幕前約有超過300名消費者前來搶貨。

▲小米今在新光三越南西店開幕新店，首度進駐百貨。（圖／記者張妤瑄攝）



除了祭出小米手環加1元多1件，不限消費金額，「免費」送1件限量的「I♡MI」紅色T恤，雖限量100件，但也成為排隊米粉們的必收單品。9／20～9／22開幕首三日，大受歡迎的石頭掃地機器人，現折新台幣1,000元，特價1萬1,995元；米家掃地機器人，現折100元，特價7,795元；不含手機與開幕首日的限量優惠，單筆消費滿8,000元送價值新台幣1,795元的石英錶一支。

▲小米手環4今日有加1元多1件的限量優惠。（圖／記者張妤瑄攝）



▲小米的平價3C家電商品，讓它擁有眾多米粉支持。（圖／記者張妤瑄攝）



小米台北南西專賣店，進駐三館4樓，佔地40坪，半開架陳列旗下超過200項商品，包含手機、健康穿戴、旅行生活、智慧家居、影音視聽及配件周邊等，米粉們能盡情在店內體驗。

▲小米的手機容易入門，NT$3,999元就能入手，目前最高階旗艦店為9T Pro，售價NT$14,999元。（圖／記者張妤瑄攝）



小米台灣總經理羅燕透露：「根據統計，2019上半年線下零售成長80％，代表線下體驗對用戶越來越重要，產品服務最重要。」

▲小米透露，上半年線下業績狂飆，增長80%以上。（圖／記者張妤瑄攝）



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小米4年前在台灣開幕首間實體店，新店南西為台灣第13間專賣店，9／27台中新光三越中港店、10／17新光三越台南小西門店，陸續開幕，到今年底（2019）小米會展店達16間，北中南消費者都能走入門市，實地操作體驗。