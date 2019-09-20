美國「神秘肺病」患者破500人　半數不到25歲且男性居多

▲電子煙釀神秘肺病。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者周依儒／綜合報導

美國最近出現神秘肺病，一旦患病會出現嚴重呼吸困難、咳嗽、胸痛甚至感到噁心，衛生當局表示與調味電子煙有關。美國疾病管制暨預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，簡稱CDC）表示，罹患神秘肺病的人已經7人死亡，患病者也從原來的380人增加至500人，3/4患病者都是男性，而且超過一半的年齡都在25歲以下。

紐約州州長安德魯（Andrew Mark Cuomo）認為電子煙很危險，且擔心調味過的電子煙會讓年輕人對尼古丁成癮，因此在15日宣布了一系列禁令，除了菸草和薄荷口味，其餘的調味電子煙都禁止在紐約州販售且必須在兩周內下架，並將購買電子煙的年齡限至從18歲拉高至21歲，紐約此舉也成為全美第一個禁止販售調味電子煙的州。

▼電子煙釀神秘肺病。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



洛杉磯市檢察官麥可（Mike Feuer）在今日也建議全市應該禁止販售調味電子煙，若是順利進行，洛杉磯將成為繼紐約後全美第二個實施禁令的城市。而密西根州在本月4日時時也曾宣布電子煙禁令，但尚未生效。此外，印度在昨（19）日也宣布全國禁止銷售電子煙產品。

據《華盛頓郵報》報導，吸食香菸的成長率雖然有逐漸減少，但電子煙的使用率卻是暴增。電子煙2006年在美國上市，被許多人當成香菸的替代品，有些電子煙的業者更是打著幫助吸菸者戒菸的名義來販售。而許多電子煙內也會加入果香或糖味的液態尼古丁，因此在青少年中的使用率急速上升。

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