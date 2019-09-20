　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

打假熱！「LINE訊息查證」7月來接獲14萬人次舉報　HowHow教你查證可疑訊息

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲HowHow教你查證可疑訊息　LINE杜絕假訊息宣導活動開跑。（圖／翻攝LINE）

▲HowHow搭配王彩樺演繹假訊息狀況劇。（圖／翻攝LINE）

記者姚惠茹／台北報導
 
LINE台灣今（20）日宣布，「LINE訊息查證」平台自今年7月底上線以來，累積總舉報人次超過14萬人，總舉報訊息數高達2.5萬則，也就是平均每天有超過400則可疑訊息是透過用戶主動舉發而得知，民眾回報數最高的分類話題是「健康」、「生活」、「交通」和「其他」等。

LINE表示，1,500則已查核文中，「健康」相關議題為查核主力，而「公共事務」專區的用戶瀏覽關注數則為第二高，可見民眾對於政府官方頒布的國安、民生、災防等議題仍高度重視。

預防假訊息從根本做起，LINE宣布規劃一系列「真相搜查線」限時體驗活動，只要進入「LINE 台灣-再LINE一下」官方帳號內，即可透過情境互動式影片和對話模擬，感受假訊息快速散播的蝴蝶效應，並開啟與「LINE訊息查證」的雙向互動。

同時，針對國中小學的教師、家長做線下實體推廣教育，並與台灣媒體觀察教育基金會（Taiwan Media Watch Foundation）、美聯社（Associated Press）、親子天下、台灣事實查核中心和優質新聞發展協會等攜手，透過研習營、工作坊、國際年會、亞洲專業論壇等多元形式交流。

▲HowHow教你查證可疑訊息　LINE杜絕假訊息宣導活動開跑。（圖／翻攝LINE）

▲LINE「真相搜查線」 杜絕假訊息宣導活動開跑。（圖／翻攝LINE）

LINE 「真相搜查線」 杜絕假訊息宣導活動，邀請到HowHow一人分飾多角，搭配王彩樺演繹狀況劇，呈現假訊息快速傳散可能造成的嚴重後果，藉此呼籲全民加入查證防假行列，並以三步驟口訣，「一轉、二查、三澄清」傳達求真相，限時體驗活動從即日起至10月10日止。 
 
LINE宣布攜手美聯社，在各市場推動「杜絕『假新聞』全球公益活動」，教導民眾如何辨識錯假訊息，合作內容包含拍攝動畫教學影片，引導大眾如何運用簡單步驟檢驗訊息的可信度，影片將推出英文、泰文、印尼文、中文、日文等5種語言。

此外，LINE今年特別與親子天下合作，參與以「素養深學習」為主題的2019親子天下教育創新年會，運用全球跨國資源，引薦國外講師包含美聯社全球新聞協調副總監Tamer Fakahany和香港火星媒體項目總監黃嘉慧來台分享數位素養的辨識要訣，預計在9月25日LINE專場論壇B以「從數位原住民到數位公民 啟動媒體素養力」為題，14:20到16:30同步在LINE TODAY LIVE官方帳號線上直播。

最後，LINE將主動參與10月上旬，由台灣事實查核中心和優質新聞發展協會所舉辦的第一屆「亞洲事實查核專業論壇」，期許透過亞洲各國包含台灣、日本、韓國、印尼、印度與菲律賓等共享經驗與成果，能加速區域合作，有效降低假訊息傳散。

ET快訊
幕後／吉里巴斯開口要「7000萬美元737飛機」　陸拿國產C
LIVE／5天斷2國！吉里巴斯斷交　外交部記者會說明
快訊／吉里巴斯與我斷交！台灣邦交國僅剩15國
植物人躺5年奇蹟醒來！70歲雙親驚喜痛哭…2年後「結局心酸」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果iOS 13今登場！Apple ID快速登入等新功能吸睛...但果粉或可等四天後的iOS 13.1

阿里巴巴傳投資台灣AR新創公司玩美移動！訊連也投資　金主們看好「虛擬試妝」技術

小米新光三越南西開幕！小米手環加1元多1件　300米粉冒雨排隊

打假熱！「LINE訊息查證」7月來接獲14萬人次舉報　HowHow教你查證可疑訊息

張泰山現身台灣之星iPhone11開賣日　最想要「夜幕綠」

全民搶iPhone新機　經銷商門市人山人海、預估整體業績可成長3成

iPhone 11開賣首日　遠傳推早鳥禮2小時就被掃光

iPhone 11開賣日「跳水3100元」　XR快跌破2萬！

上海直擊蘋果iPhone 11開賣！超狂果粉手機、手錶都要最好的

中華電董座謝繼茂出席iPhone 11首賣會　預估銷售額會比去年好

3C達人搶先開箱iPhone 11！　逆光＋夜景拍攝...實測超有感

恭喜楊丞琳變「李太太」啦　 婚禮沒有伴娘..潘瑋柏死心吧!!!

超深事業線「爆加30公分」到人中 測友觀察力網笑瘋：男生最細心

快訊／金泰希生了！「二寶性別公開」　 粉絲淚推：Rain圓夢了

老司機深夜帶路！吃遍在地美食　Joeman嚐米漿：願意2點來買

萌柴化身「FoodShiba」接訂單　背粉紅外送包...網：快送來我家

李榮浩當場邀學員「去我演唱會唱」 王力宏.那英聽參賽者表演感動哭！　

楊丞琳證實結婚！　甜笑認了領證，瞞2天鬆口細節

南非男孩首嚐珍奶緊張度爆表！ 他一臉驚恐：看起來好像豹QQ

打鼓神童！8歲妹表演氣勢UP　音樂老師盛讚：她有無比潛力

蘋果iOS 13今登場！Apple ID快速登入等新功能吸睛...但果粉或可等四天後的iOS 13.1

阿里巴巴傳投資台灣AR新創公司玩美移動！訊連也投資　金主們看好「虛擬試妝」技術

小米新光三越南西開幕！小米手環加1元多1件　300米粉冒雨排隊

打假熱！「LINE訊息查證」7月來接獲14萬人次舉報　HowHow教你查證可疑訊息

張泰山現身台灣之星iPhone11開賣日　最想要「夜幕綠」

全民搶iPhone新機　經銷商門市人山人海、預估整體業績可成長3成

iPhone 11開賣首日　遠傳推早鳥禮2小時就被掃光

iPhone 11開賣日「跳水3100元」　XR快跌破2萬！

上海直擊蘋果iPhone 11開賣！超狂果粉手機、手錶都要最好的

中華電董座謝繼茂出席iPhone 11首賣會　預估銷售額會比去年好

台股收盤上漲34點　收復10900點整點關卡

撿屍畫面曝光！2男灌醉熱褲學妹　拖進摩鐵輪流「衝刺」還用牙刷刷下體滅證

中職／赫猛戰多猛　運彩看好兄弟比較猛

開瑪莎拉蒂！長髮正妹酒駕被攔拗「明天要上學」　交警霸氣回：坐完牢再去

遭檢警質疑賣「仿冒品」！連千毅委託律師「3點聲明」喊告：全是真品...

離奇！工人爬樹修剪枯枝　樹幹突然斷裂砸碎他的頭

日本浴缸「不明突出物」功用？　達人解密貼心妙用：坐著洗澡可放肥皂

超療癒扭蛋！「企鵝家族」「鞠躬動物二禮」　有禮貌的狐狸太可愛

快門左右滑有新功能！iPhone 11 Pro Max「12特色出爐」　莫莉實測夜幕綠：臉秒小3號

攝影師實測iPhone 11 Pro狂讚　夜間模式一開…果粉驚艷強大對比照

超深事業線「爆加30公分」到人中 測友觀察力網笑瘋：男生最細心

3C家電熱門新聞

iOS 13來了！iPhon..

iPhone 11開賣跳水31..

直播／Apple直營店開賣iP..

2.49萬iPhone 11該..

直擊華為發表會／Mate 30..

iPhone 11巨雷！她崩潰..

iPhone 11今開賣　中華..

直擊／Apple直營店開賣iP..

Wi-Fi 6是什麼？五大問題..

電信三雄瘋iPhone 11開..

免費！LINE表情貼限時試用　..

直擊華為發表會／HUAWEI ..

直擊華為發表會／全新WATCH..

直擊／iPhone 11系列新..

更多熱門

相關新聞

正妹加好友要援交　大叔買5000遊戲點數中招

新北市板橋區一名男子日前接到Line訊息，一名長相甜美的女子要加他好友，2人聊天熟稔後，女子透露缺錢想要援交，要他到超商買5000元遊戲點數，男子美色當前不疑有他，給了點數後隨即遭封鎖，這才驚覺被騙報案，警方循點數序號找到一名50多歲男子，但因沒有直接證據顯示犯案，只好認栽不提告。

廠商3次送貨！傳LINE「禮貌5字」秒想歪

免費！LINE表情貼限時試用　再推50代幣買主題送50代幣

挖出男友LINE「隱藏聊天室」SOP曝光！

iPhone 11巨雷！她崩潰：不能偷看LINE

關鍵字：

LINE訊息查證假訊息

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

性侵後分屍13塊　 死者家屬二審庭外飛踢

工地夫妻用餐！孩棄髒…媽高EQ教育

韓國瑜鳳山參拜「現場不到60人」…韓粉公布照片

連千毅事蹟起底！擁「6架超跑」　巨乳辣妻長腿逆天

即／連千毅深夜直播道歉：大家一起開賓利

使用iPhone手機6大壞習慣

2男輪流撿屍學妹　事後拿牙刷刷洗滅證

醫曝「咖啡禁忌族群」：看舌頭一秒判斷

塔巴大轉彎逼台！2地區風雨時程出爐

連千毅「竹聯底尬上地頭蛇」　大哥和解小弟砸倉庫

連千毅上銬畫面曝！單親媽借10萬「卻被吞2千萬店」

國防部換迷彩服違約　慘賠廠商5700萬

婆婆逼送走女兒　20年後真相逼哭于美人

快訊／吉里巴斯與我斷交！台灣邦交國僅剩15國

「網紅4死車禍」奪命瞬間曝光！

更多

最夯影音

更多

3C達人搶先開箱iPhone 11！　逆光＋夜景拍攝...實測超有感

恭喜楊丞琳變「李太太」啦　 婚禮沒有伴娘..潘瑋柏死心吧!!!

超深事業線「爆加30公分」到人中 測友觀察力網笑瘋：男生最細心

快訊／金泰希生了！「二寶性別公開」　 粉絲淚推：Rain圓夢了

老司機深夜帶路！吃遍在地美食　Joeman嚐米漿：願意2點來買

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面