打假熱！「LINE訊息查證」7月來接獲14萬人次舉報　HowHow教你查證可疑訊息

▲HowHow搭配王彩樺演繹假訊息狀況劇。（圖／翻攝LINE）

記者姚惠茹／台北報導



LINE台灣今（20）日宣布，「LINE訊息查證」平台自今年7月底上線以來，累積總舉報人次超過14萬人，總舉報訊息數高達2.5萬則，也就是平均每天有超過400則可疑訊息是透過用戶主動舉發而得知，民眾回報數最高的分類話題是「健康」、「生活」、「交通」和「其他」等。

LINE表示，1,500則已查核文中，「健康」相關議題為查核主力，而「公共事務」專區的用戶瀏覽關注數則為第二高，可見民眾對於政府官方頒布的國安、民生、災防等議題仍高度重視。

預防假訊息從根本做起，LINE宣布規劃一系列「真相搜查線」限時體驗活動，只要進入「LINE 台灣-再LINE一下」官方帳號內，即可透過情境互動式影片和對話模擬，感受假訊息快速散播的蝴蝶效應，並開啟與「LINE訊息查證」的雙向互動。

同時，針對國中小學的教師、家長做線下實體推廣教育，並與台灣媒體觀察教育基金會（Taiwan Media Watch Foundation）、美聯社（Associated Press）、親子天下、台灣事實查核中心和優質新聞發展協會等攜手，透過研習營、工作坊、國際年會、亞洲專業論壇等多元形式交流。

▲LINE「真相搜查線」 杜絕假訊息宣導活動開跑。（圖／翻攝LINE）

LINE 「真相搜查線」 杜絕假訊息宣導活動，邀請到HowHow一人分飾多角，搭配王彩樺演繹狀況劇，呈現假訊息快速傳散可能造成的嚴重後果，藉此呼籲全民加入查證防假行列，並以三步驟口訣，「一轉、二查、三澄清」傳達求真相，限時體驗活動從即日起至10月10日止。



LINE宣布攜手美聯社，在各市場推動「杜絕『假新聞』全球公益活動」，教導民眾如何辨識錯假訊息，合作內容包含拍攝動畫教學影片，引導大眾如何運用簡單步驟檢驗訊息的可信度，影片將推出英文、泰文、印尼文、中文、日文等5種語言。

此外，LINE今年特別與親子天下合作，參與以「素養深學習」為主題的2019親子天下教育創新年會，運用全球跨國資源，引薦國外講師包含美聯社全球新聞協調副總監Tamer Fakahany和香港火星媒體項目總監黃嘉慧來台分享數位素養的辨識要訣，預計在9月25日LINE專場論壇B以「從數位原住民到數位公民 啟動媒體素養力」為題，14:20到16:30同步在LINE TODAY LIVE官方帳號線上直播。

最後，LINE將主動參與10月上旬，由台灣事實查核中心和優質新聞發展協會所舉辦的第一屆「亞洲事實查核專業論壇」，期許透過亞洲各國包含台灣、日本、韓國、印尼、印度與菲律賓等共享經驗與成果，能加速區域合作，有效降低假訊息傳散。