　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

吉里巴斯「旋風式分手」　包承柯：台「南太友邦」將現斷交潮

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲總統蔡英文2016年會見吉里巴斯總統馬茂。（圖／總統府）

▲總統蔡英文2016年會見吉里巴斯總統馬茂。（圖／總統府）

記者任以芳／北京報導

南太友邦吉里巴斯今天（20日）宣布與台灣斷交，相隔不到一星期，索羅門群島（16日）也和台灣說再見。大陸學者包承柯在索羅門與台灣斷交後曾預測，台灣選舉前，北京會繼續挖牆角，「兩岸若不和緩，南太平洋恐怕會出現斷交潮！」

上海華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯（20日）接受《ETtoday東森新聞雲》訪問時表示，「索羅門群島調整外交方向到斷交，一共花四個月，至少給台灣有心理準備。吉里巴斯無預警斷交，對蔡英文政府來說，比台索斷交打擊還要大上好比倍！」

▼海巡署「海吉專案」敦訪吉里巴斯，兩國共同舉行升旗典禮。（圖／海巡署艦隊分署臉書）

▲海巡署「海吉專案」敦訪吉里巴斯，兩國共同舉行升旗典禮。（圖／海巡署艦隊分署臉書）

消息指出，吉里巴斯近期秘密與大陸互動頻繁，台灣國安會和外交部高層試圖挽回，美國也曾派人協調，但最後仍無法轉圜。

大陸官媒《環球時報》先前也發表社評指，台灣可能走向「零邦交」。蔡政府則強調，是大陸以金錢外交奪邦交，試圖干預選情。包承柯坦言，「如果兩岸始終處於緊張對抗的狀態，台灣的邦交國會越來越少，最後走向零都是有可能，南太平洋斷交潮會持續發酵。」

吉里巴斯做出與台灣斷交的決策，也有跡可尋。一來，與大陸建交可以擺脫美國大國的壓力環境，做自己。二來，吉國面臨最大困境，全球暖化導致海水上漲，全島最高點只有海拔兩公尺，總統湯安諾考慮撤島，尋覓新的安置點。未來人民生存何去何從？成為治國痛腳。大陸強大的金援和造島技術，給吉里巴斯一個可能的未來性。

目前索羅門群島、吉里巴斯宣斷交後，台灣太平洋友邦剩下4個，除了帛琉曾明確表示「抗陸挺台」。吐瓦魯、諾魯、馬紹爾的意向，台灣外交部回應是很穩定。但從台索斷交，吉里巴斯旋風式分手，檢視根本問題，不是台灣國際地位受打壓，也不取決美國的幫助，而是蔡政府的兩岸政策真的該調整了！

▼吉里巴斯總統馬茂（Taneti Maamau）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼吉里巴斯總統馬茂（Taneti Maamau）。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
幕後／吉里巴斯開口要「7000萬美元737飛機」　陸拿國產C
LIVE／5天斷2國！吉里巴斯斷交　外交部記者會說明
快訊／吉里巴斯與我斷交！台灣邦交國僅剩15國
植物人躺5年奇蹟醒來！70歲雙親驚喜痛哭…2年後「結局心酸」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

開瑪莎拉蒂！長髮正妹酒駕被攔拗「明天要上學」　交警霸氣回：坐完牢再去

iPhone 11大陸買家集中二線城市　電商數據：八成是新客

吉里巴斯「旋風式分手」　包承柯：台「南太友邦」將現斷交潮

台索斷交4天前！　中國企業標下256億索羅門金礦工程

陸委會副主委訪華府　與美方人士討論兩岸情勢

兩岸大學畢業生薪資出爐！　大陸起薪近26K「比台灣少8000元」

迎戰「國慶供應」　陸商務部投放「1萬噸儲備豬肉」

「香港清潔運動」921多區集會！　何君堯呼籲「大陸同胞也參與」

華聞快遞／北京財政計劃投資8.5億人民幣「支持生豬產業」

多圖／搶看貴州「第一美乳」　女生害羞、男生心動雙乳峰！

3C達人搶先開箱iPhone 11！　逆光＋夜景拍攝...實測超有感

恭喜楊丞琳變「李太太」啦　 婚禮沒有伴娘..潘瑋柏死心吧!!!

超深事業線「爆加30公分」到人中 測友觀察力網笑瘋：男生最細心

快訊／金泰希生了！「二寶性別公開」　 粉絲淚推：Rain圓夢了

老司機深夜帶路！吃遍在地美食　Joeman嚐米漿：願意2點來買

萌柴化身「FoodShiba」接訂單　背粉紅外送包...網：快送來我家

李榮浩當場邀學員「去我演唱會唱」 王力宏.那英聽參賽者表演感動哭！　

楊丞琳證實結婚！　甜笑認了領證，瞞2天鬆口細節

南非男孩首嚐珍奶緊張度爆表！ 他一臉驚恐：看起來好像豹QQ

打鼓神童！8歲妹表演氣勢UP　音樂老師盛讚：她有無比潛力

開瑪莎拉蒂！長髮正妹酒駕被攔拗「明天要上學」　交警霸氣回：坐完牢再去

iPhone 11大陸買家集中二線城市　電商數據：八成是新客

吉里巴斯「旋風式分手」　包承柯：台「南太友邦」將現斷交潮

台索斷交4天前！　中國企業標下256億索羅門金礦工程

陸委會副主委訪華府　與美方人士討論兩岸情勢

兩岸大學畢業生薪資出爐！　大陸起薪近26K「比台灣少8000元」

迎戰「國慶供應」　陸商務部投放「1萬噸儲備豬肉」

「香港清潔運動」921多區集會！　何君堯呼籲「大陸同胞也參與」

華聞快遞／北京財政計劃投資8.5億人民幣「支持生豬產業」

多圖／搶看貴州「第一美乳」　女生害羞、男生心動雙乳峰！

台股收盤上漲34點　收復10900點整點關卡

撿屍畫面曝光！2男灌醉熱褲學妹　拖進摩鐵輪流「衝刺」還用牙刷刷下體滅證

中職／赫猛戰多猛　運彩看好兄弟比較猛

開瑪莎拉蒂！長髮正妹酒駕被攔拗「明天要上學」　交警霸氣回：坐完牢再去

遭檢警質疑賣「仿冒品」！連千毅委託律師「3點聲明」喊告：全是真品...

離奇！工人爬樹修剪枯枝　樹幹突然斷裂砸碎他的頭

日本浴缸「不明突出物」功用？　達人解密貼心妙用：坐著洗澡可放肥皂

超療癒扭蛋！「企鵝家族」「鞠躬動物二禮」　有禮貌的狐狸太可愛

快門左右滑有新功能！iPhone 11 Pro Max「12特色出爐」　莫莉實測夜幕綠：臉秒小3號

攝影師實測iPhone 11 Pro狂讚　夜間模式一開…果粉驚艷強大對比照

舞廳大燈一開...小姐「辣腿+白皙渾圓彈出」一字排開　下秒拿粉餅往臉狂拍

大陸熱門新聞

男嬰出生4天剖腹產子！肚子腫成..

她因1個習慣…腦子慘被活蟲狂吃..

影／外送員恍神撞勞斯萊斯！車門..

少女放學回家蹲廁所竟離奇暴斃

蓋在絕壁頂峰的「最牛釘子戶」！

23歲女護士13樓墜亡！傳男友..

貴州「第一美乳」　18歲小巧卻..

影／當街暴打前妻！4歲女娃又慘..

色情？多校用照片或模型代替裸模

穿短裙騎重機！辣妹炸出激美翹臀

她懷孕34周引產！下秒畸形死胎..

多按個0！蠢妹花6000萬得標..

防非洲豬瘟再傳入！中國禁南韓豬..

少女2度遭侵犯懷孕…兇手竟殘殺..

更多熱門

相關新聞

吉里巴斯外交生變？　蔡英文：中國打壓

蔡英文總統20日出席桃園捷運綠線GC03標工程開工儀式，會後接受媒體聯訪時針對南太平洋友邦吉里巴斯傳出邦交生變說時表示，外交部已全程掌握中，明年總統大選前，中國會試圖用各式各樣方式干預選舉，在國際上持續打壓我們；此外，蔡英文針對高雄市長意有所指的「卡韓」說也做出回應，行政院關注高雄治安有其道理，不是「卡韓」而是高雄治安能夠維持讓市民安心。

5天斷2國！外交部13時記者會上火線說明、總統府14時發言人回應

快訊／吉里巴斯與我斷交！台灣邦交國僅剩15國

吉里巴斯反對黨：已得知要與台斷交

吉里巴斯前總統：政府決定本周與台斷交

關鍵字：

台吉斷交外交部吉里巴斯南太平洋北京特派現場

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

性侵後分屍13塊　 死者家屬二審庭外飛踢

工地夫妻用餐！孩棄髒…媽高EQ教育

韓國瑜鳳山參拜「現場不到60人」…韓粉公布照片

連千毅事蹟起底！擁「6架超跑」　巨乳辣妻長腿逆天

即／連千毅深夜直播道歉：大家一起開賓利

使用iPhone手機6大壞習慣

2男輪流撿屍學妹　事後拿牙刷刷洗滅證

醫曝「咖啡禁忌族群」：看舌頭一秒判斷

塔巴大轉彎逼台！2地區風雨時程出爐

連千毅「竹聯底尬上地頭蛇」　大哥和解小弟砸倉庫

連千毅上銬畫面曝！單親媽借10萬「卻被吞2千萬店」

國防部換迷彩服違約　慘賠廠商5700萬

婆婆逼送走女兒　20年後真相逼哭于美人

快訊／吉里巴斯與我斷交！台灣邦交國僅剩15國

「網紅4死車禍」奪命瞬間曝光！

更多

最夯影音

更多

3C達人搶先開箱iPhone 11！　逆光＋夜景拍攝...實測超有感

恭喜楊丞琳變「李太太」啦　 婚禮沒有伴娘..潘瑋柏死心吧!!!

超深事業線「爆加30公分」到人中 測友觀察力網笑瘋：男生最細心

快訊／金泰希生了！「二寶性別公開」　 粉絲淚推：Rain圓夢了

老司機深夜帶路！吃遍在地美食　Joeman嚐米漿：願意2點來買

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面