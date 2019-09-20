吉里巴斯「旋風式分手」　包承柯：台「南太友邦」將現斷交潮

▲總統蔡英文2016年會見吉里巴斯總統馬茂。（圖／總統府）

記者任以芳／北京報導

南太友邦吉里巴斯今天（20日）宣布與台灣斷交，相隔不到一星期，索羅門群島（16日）也和台灣說再見。大陸學者包承柯在索羅門與台灣斷交後曾預測，台灣選舉前，北京會繼續挖牆角，「兩岸若不和緩，南太平洋恐怕會出現斷交潮！」

上海華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯（20日）接受《ETtoday東森新聞雲》訪問時表示，「索羅門群島調整外交方向到斷交，一共花四個月，至少給台灣有心理準備。吉里巴斯無預警斷交，對蔡英文政府來說，比台索斷交打擊還要大上好比倍！」

▼海巡署「海吉專案」敦訪吉里巴斯，兩國共同舉行升旗典禮。（圖／海巡署艦隊分署臉書）

消息指出，吉里巴斯近期秘密與大陸互動頻繁，台灣國安會和外交部高層試圖挽回，美國也曾派人協調，但最後仍無法轉圜。

大陸官媒《環球時報》先前也發表社評指，台灣可能走向「零邦交」。蔡政府則強調，是大陸以金錢外交奪邦交，試圖干預選情。包承柯坦言，「如果兩岸始終處於緊張對抗的狀態，台灣的邦交國會越來越少，最後走向零都是有可能，南太平洋斷交潮會持續發酵。」

吉里巴斯做出與台灣斷交的決策，也有跡可尋。一來，與大陸建交可以擺脫美國大國的壓力環境，做自己。二來，吉國面臨最大困境，全球暖化導致海水上漲，全島最高點只有海拔兩公尺，總統湯安諾考慮撤島，尋覓新的安置點。未來人民生存何去何從？成為治國痛腳。大陸強大的金援和造島技術，給吉里巴斯一個可能的未來性。

目前索羅門群島、吉里巴斯宣斷交後，台灣太平洋友邦剩下4個，除了帛琉曾明確表示「抗陸挺台」。吐瓦魯、諾魯、馬紹爾的意向，台灣外交部回應是很穩定。但從台索斷交，吉里巴斯旋風式分手，檢視根本問題，不是台灣國際地位受打壓，也不取決美國的幫助，而是蔡政府的兩岸政策真的該調整了！

▼吉里巴斯總統馬茂（Taneti Maamau）。（圖／達志影像／美聯社）