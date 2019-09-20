張泰山現身台灣之星iPhone11開賣日　最想要「夜幕綠」

▲台灣之星邀請職棒球星－葉君璋、張泰山、川﨑宗則(左起)現身站台。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

台灣之星今(20)日在信義區舉辦「世紀對決！三巨頭PK三鏡頭iPhone 11首賣活動」，現場邀請了職棒「三巨頭」球星，日籍球星川﨑宗則、「森林王子」張泰山與「鐵捕」葉君璋現身站台；當場張泰山也說「這次iPhone 11 Pro系列的新色『夜幕綠』就很符合我的喜好，低調又不失個性，而且跟球場一樣色系，看了也覺得親切」。

台灣之星表示，為感謝消費者的盛情參與，現場直接加碼，隊伍前20名，免抽獎、直接取得「月租999 元 iPhone 11(原價2萬4900元)不用錢」中獎資格，第21名起，除可參與原先「每4人就抽1人、月租999元 iPhone 11不用錢」活動，申辦月租$999資費方案，綁約36個月，還可再享Yahoo奇摩超贈點2,000元，辦就送、完全不限量。

而今年台灣之星也推出，第一位拿到iPhone手機的用戶，可以拿到三位球星的現場親筆簽名球；對此排第一，搶得頭香劉先生表示：「非常開心可以在開賣後馬上拿到最新的iPhone 11 Pro Max(夜幕綠/64GB)，而且我本身也是棒球迷，能在首賣活動看到三位球星真的感覺既驚訝又興奮，尤其沒想到還能在領機同時獲得他們現場親簽的簽名球，真的是非常難忘的經驗。」

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，觀察到消費者對iPhone的喜愛連年不減，為讓更多果粉有機會輕鬆晉升最新iPhone行列，特別推出『月租999 iPhone 11不用錢』開賣抽獎優惠，優惠力道強勁，虛實通路累計超過萬名消費者爭相登記，樂觀預計將帶動整體銷量相較去年成長6成以上。

iPhone 11全系列即日起在台灣之星全台實體及網路門市正式開賣，手機專案價對齊三大電信最低價，並提供「買貴退差價」最低購機保證，凡新申辦/攜碼/續約搭配4G勁速資費方案，月租599元起(限攜碼/U25學生/網路門市)/799元起(一般用戶)即可享網速最高500Mbps極速上網吃到飽及網內互打免費優惠，手機6,300元起，搭配「舊機換新機」優惠，iPhone 11最低0元。

此外，到台灣之星官方網站/實體門市申辦還可搶優惠抽獎資格，每4人就抽1人，可享新申辦/攜碼/續約申辦月租999元資費方案，綁約36個月， iPhone 11(原價2萬4900元)不用錢，9/27(五)起天天開獎並以簡訊通知於7天內至門市領獎。

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