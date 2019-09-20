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吉里巴斯與我斷交　蔡英文：中國用各種方式干預選舉

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記者沈繼昌／桃園報導

蔡英文總統20日出席桃園捷運綠線GC03標工程開工儀式，會後接受媒體聯訪時針對南太平洋友邦吉里巴斯傳出邦交生變時表示，外交部已全程掌握中，明年總統大選前，中國會試圖用各式各樣方式干預選舉，在國際上持續打壓我們；此外，蔡英文針對高雄市長韓國瑜意有所指的「卡韓」說做出回應，行政院關注高雄治安有其道理，不是「卡韓」，而是高雄治安能夠維持，可以讓市民安心。

▲針對南太平洋友邦吉里巴斯邦交可能生變，蔡英文指出，外交部全程掌握中，明年總統大選前，中國會試圖用各式各樣方式干預選舉。（圖／記者沈繼昌攝）

▲針對南太平洋友邦吉里巴斯邦交可能生變，蔡英文總統20日上午指出，外交部已全程掌握中，明年總統大選前，中國會試圖用各式各樣方式干預選舉。（圖／記者沈繼昌攝）

針對媒體關心吉里巴斯與台灣外交關係傳出現有變化？蔡英文指出，這個事情外交部已全程掌握當中，不過我要提醒，從現在到明年總統大選之前，「中國會試圖用各式各樣的方式干預選舉；另一方面，中國在國際方面對我們的打壓，利用我們的友邦都是持續在進行中」。

▲蔡英文總統針對副手問題強調，我們會在最適當的時候向大家報告。（圖／記者沈繼昌攝）

▲蔡英文總統針對副手問題強調，我們會在最適當的時候向大家報告。（圖／記者沈繼昌攝）

媒體詢問有關蔡英文副手問題，外傳總統府祕書長陳菊受訪時曾說，希望蔡總統和賴清德可以接受大家期待的蔡賴合，蔡總統有感受陳菊的急切嗎？

蔡英文認為，這個事情我說過很多次，民進黨現在是非常團結的，我們全體都認為團結是最重要的，我和賴前院長的溝通都很順暢，至於整體規劃和將來副手人選，我們會在最適當的時候跟大家報告，我們會提出最佳的人選。

另外，最近高雄治安亮起紅燈，高雄市長韓國瑜覺得，之前外交部與內政部的事情，覺得說就是所謂的「卡韓」？蔡英文強調，這個應該不是所謂「卡韓」的問題，治安是非常重要的，高雄這次幾次事件，對整體治安確實是讓人擔心，行政院特別關注高雄的治安也是有他的道理，這不是「卡韓」而是希望高雄的治安能夠維持，讓高雄市民可以安心。

至於各界關於論文造假問題，蔡總統可否把論文讓大家看一下，國民黨20日上午也召開記者談論；蔡英文說，我還是一句話，學位是真的，論文也是真的，真的事情是假不了的，國民黨這樣的操作，讓人想起過去也有類似的情況，但是選舉是選政見、對國家願景的規劃等等，應該是一個理性的抉擇，而不是用這一些幾近抹黑的手法，這是對我們選舉文化是不好的。

最近有各式各樣開箱文，有網友kuso說韓國瑜的開箱文什麼都沒有，或許只有酒瓶，那蔡總統自己的開箱文有什麼東西？

蔡英文解釋，我的開箱文，如果打開裡面大概都是公文或許多不同的資料，但是今天應該是921前重要的日子，我們也有個開箱文，就是緊急應變包，希望每個國民都要預備一個，裡面有基本維持生存的東西，包括乾糧、水、手電筒、基本藥物等，希望大家都準備一個急救包，每半年更換一次。

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