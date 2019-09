18歲屁妹拍片炫耀AK-47！曾被霸凌「嗆殺母校400人」：因為好玩

實習記者曾筠淇/綜合報導

美國18歲少女艾莉希絲(Alexis Wilson)上網炫耀自己持有AK-47突擊步槍,還揚言要回高中母校掃射400名師生,「因為好玩」。少女週一被捕時強調,她沒有想殺害學校同學,也早就不在乎曾被同學欺負。但警方聽完後,仍依涉嫌「恐怖威脅罪」將她逮捕。

綜合外媒報導,艾莉希絲住在美國奧克拉荷馬州(Oklahoma)匹茲堡縣(Pittsburg)的麥卡萊斯特市(McAlester),被匿名指控要「掃射」當地麥卡萊斯特高中(McAlester High School)的師生。

匹茲堡縣的警長莫里斯(Morris)透露,「我們看過她拍攝的影片了。」短片中可見,艾莉希絲購買了一把AK-47步槍,並告訴她的朋友要回學校開槍。

▲艾莉希絲炫耀自己持有AK-47突擊步槍。(示意圖/CFP)

警方表示,他們在艾莉希絲家中查獲一把AK-47突擊步槍、6個彈匣和12號霰彈槍(12-gauge shotgun)。不過,艾莉希絲的母親對此不以為意。她解釋,女兒為了打獵,一直都在存錢買槍,沒什麼大不了的。

警方調查,艾莉希絲過去在校內遭霸凌,一度想自殺,曾多次攜帶刀子和納粹黨黨徽到學校,因而被退學。不過,她聲稱現在已經釋懷,拍片只是想藉此告訴朋友,「不是所有擁有槍枝的都是壞人」。

至於被問到有沒有想過傷害校內任何人,艾莉希絲回答,過去曾經有這樣的念頭,但近期已不曾再想過。

A former student accused of threatening to “shoot up” McAlester High School had pictures of mass shootings, references to graduation crowds and dates, and texts saying she cut her hair to resemble one of the Columbine School shooters, according cour… https://t.co/5nFgPKq9bN