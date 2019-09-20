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18歲屁妹拍片炫耀AK-47！曾被霸凌「嗆殺母校400人」：因為好玩

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實習記者曾筠淇／綜合報導

美國18歲少女艾莉希絲（Alexis Wilson）上網炫耀自己持有AK-47突擊步槍，還揚言要回高中母校掃射400名師生，「因為好玩」。少女週一被捕時強調，她沒有想殺害學校同學，也早就不在乎曾被同學欺負。但警方聽完後，仍依涉嫌「恐怖威脅罪」將她逮捕。

綜合外媒報導，艾莉希絲住在美國奧克拉荷馬州（Oklahoma）匹茲堡縣（Pittsburg）的麥卡萊斯特市（McAlester），被匿名指控要「掃射」當地麥卡萊斯特高中（McAlester High School）的師生。

匹茲堡縣的警長莫里斯（Morris）透露，「我們看過她拍攝的影片了。」短片中可見，艾莉希絲購買了一把AK-47步槍，並告訴她的朋友要回學校開槍。

▲▼AK-47。（圖／CFP）

▲艾莉希絲炫耀自己持有AK-47突擊步槍。（示意圖／CFP）

警方表示，他們在艾莉希絲家中查獲一把AK-47突擊步槍、6個彈匣和12號霰彈槍（12-gauge shotgun）。不過，艾莉希絲的母親對此不以為意。她解釋，女兒為了打獵，一直都在存錢買槍，沒什麼大不了的。

警方調查，艾莉希絲過去在校內遭霸凌，一度想自殺，曾多次攜帶刀子和納粹黨黨徽到學校，因而被退學。不過，她聲稱現在已經釋懷，拍片只是想藉此告訴朋友，「不是所有擁有槍枝的都是壞人」。

至於被問到有沒有想過傷害校內任何人，艾莉希絲回答，過去曾經有這樣的念頭，但近期已不曾再想過。

麥克萊斯特高中的學監蘭迪休斯（Randy Hughes）表示，學校第一時間已經立即通報執法部門，為了安全起見已增派保全人員，「對於校園的任何威脅，我們都非常重視。」

目前艾莉希斯因涉嫌「威脅槍殺」麥克萊斯特高中，被指控試圖恐怖攻擊。目前匹茲堡縣的特別法官明迪比爾（Mindy Beare）16日已讓艾莉希絲以25萬美元交保，諭令她27日出庭受審。

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