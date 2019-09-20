「6女全裸入鏡」色影師更衣室偷裝針孔！少女Coser夢崩裂

▲年輕少女想拍下穿上動漫腳色服的可愛照，沒想到被吳姓攝影師偷裝針孔偷拍更衣。（示意圖／翻攝pixabay網站）

記者劉昌松／台北報導

台北市頗有名氣的吳姓業餘攝影師，專接cosplay拍攝工作，許多未成年少女為圓動漫夢，找上吳男幫忙拍攝可愛照片，沒想到他卻在更衣室偷裝針孔，拍下coser換衣畫面。有被害人發現異狀報案，檢警追查索發現多人被拍到全裸照，共有6名女子提告，其中有5人是未成年少女。台北地檢署20日依妨害秘密等罪將吳男起訴。

本案爆發於108年6月間，幾個女孩子開心地去找年約30歲的吳男拍照，大家到了租用旅館房間充當的攝影棚，就輪流進去更衣室，換上美美的各式動漫角色服裝，女孩子們原本還以為攝影師好心，特地放了攝影用角架，讓他們當衣架使用，但是其中1名少女突然覺得怪怪的，因為好奇就多看幾眼，赫然發現角架裡面暗藏針孔。

少女趕緊叫朋友們不要再拍了，一起去報案。檢警循線找到吳男，從他的電腦、記憶卡中發現許多女性全裸照，部分還拍到清晰的下體，被害人都全然不知自己入鏡，最後檢警找到6名女子提告，其中5人未成年。檢察官調查後，依妨害秘密等罪將吳男起訴。

姊妹們，給他好看

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