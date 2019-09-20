雲門再成為「台灣面對世界的名片」！林懷民《關於島嶼》獲選英國「21世紀頂尖舞作」



▲林懷民舞作《關於島嶼》獲選英國衛報「21世紀頂尖20舞作」。（圖／劉振祥攝影／雲門提供）

記者林育綾／台北報導

雲門舞集再度成為「台灣面對世界的名片」！英國衛報18日以全版篇幅報導舞評家票選「21世紀頂尖20舞作」，而林懷民的舞作《關於島嶼》獲選第14名。舞評家讚嘆他有「讓人驚嘆的想像力」，更提到「這齣獻給他的故鄉台灣的頌歌，靈巧地將編舞、景象、口白和印刷體文字編織得天衣無縫」。

據英國衛報報導，舞評家提到：「林懷民為他1973年創辦的雲門舞集所編作的最後一個作品，顯示他長年累積的功力，以及仍然鮮活，讓人驚嘆的想像力。這齣獻給他的故鄉台灣的頌歌，靈巧地將編舞、景象、口白和印刷體文字編織得天衣無縫。不管是對鷺鷥、戰爭、城市生活，還是對大海的冥想，九段神秘、詩意的篇章飽含精鍊、優雅、稠密的意象，有如漢字本身。」

林懷民的舞作《關於島嶼》在2017年底於台灣首演後，已巡迴美、英、德、法、俄羅斯與葡萄牙，獲得熱烈好評。歐陸最重要的舞蹈雜誌德國TANZ、芝加哥論壇報、倫敦衛報，都將《關於島嶼》選為「2018年度最佳舞作」。

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▲林懷民《關於島嶼》讓雲門再次成為「台灣面對世界的名片」。（圖／許斌攝影／雲門提供）

此外雲門因演出這個作品，獲頒英國國家舞蹈獎的「最傑出團隊獎」，周東彥也以《關於島嶼》的投影設計，獲得英國劇場投影設計大獎的「光明騎士獎」。這些殊榮，讓雲門再度成為「台灣面對世界的名片」。

在「21世紀頂尖20」排行榜，由近年炙手可熱的加拿大編舞家克利絲朵.派特以《Betroffenheit》獨占鰲頭。而台灣觀眾較熟悉的英國編舞家阿克郎.汗的《Desh》獲選第13名，美國編舞家馬克.莫利斯的《V》名列16，比利時的安.德麗莎.克斯梅克的《雨》獲選為第17名。

林懷民宣告即將於今年底正式退休，明年元旦過後「幾乎不會公開出現在大眾活動」，而退休前的最後計畫，由雲門舞集與「陶身体劇場」交換編舞家合作，10月起在高雄、台北、台中同台共演3齣新作，林懷民近日也在雲門劇場緊密排練他的作品《秋水》。

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