提高防災意識　盧秀燕「鑽桌椅趴地」示範抗震保命3步驟

▲盧秀燕趴在地上，和學生一起演練抗震保命步驟。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

每年9月21日為「國家防災日」，為鼓勵全民參與地震避難演練，台中市政府消防局邀請市民即日起至10月20日，將「抗震保命3步驟」的趴下、掩護、穩住演練過程拍照上傳，就有機會獲得好禮，台中市長盧秀燕日前也到東勢國小和小學生一起演練，希望讓災害降至最低。

▲盧秀燕和學生一起演練抗震保命步驟。（圖／台中市政府提供）

消防局表示，地震發生時最重要的就是保護頭部、頸部，避免遭掉落物砸傷，因此應立即採取「趴下(Drop)、掩護(Cover)、穩住(Hold on)避難抗震3步驟」，可躲在桌子下時握住桌腳，當桌子隨地震移動時，人也可隨著桌子移動，形成上面防護屏障；若蹲在牆角、走廊或床邊等其他地方避難時，應特別注意家具、電器、燈具、書櫃或貨架有無倒塌或掉落危險。

▲副市長楊瓊瓔也趴在地上，演練抗震保命步驟。（圖／台中市政府提供）

消防局指出，為強化政府單位、民間企業及民眾演練成效，市府訂定「108年台中市政府執行國家防災日全民地震網路演練活動實施計畫」，製作活動海報，廣邀各單位加強宣導抗震觀念與知識，並由市長盧秀燕、副市長楊瓊瓔及各局、處首長親自示範地震避難3步驟。

盧秀燕日前也到東勢國小和小學生一起進行防災演練，並且親自示範震災防護「趴、掩、穩」保命3要領，帶領同學就地掩蔽，保護自身安全，她提醒國人勿忘921，平時多一分準備，災時就會少一分傷害，才能將傷亡降到最低，市府也會持續加強防災建設，打造台中成為安全快樂的城市。

市民若要參與抽獎，可先至消防防災館網站( https://www.tfdp.com.tw )完成註冊會員，將演練過程拍攝1至4張照片，於活動期間內上傳演練照片，即可參加抽獎活動，有機會獲得智慧型手機、掃地機器人等多項好禮。