加拿大駐古巴外交官「集體罹怪病」破解！研究：殺蟲劑害的

▲ 加拿大駐古巴首都哈瓦那大使館。（圖／路透）



實習記者陳妙津／綜合報導

加拿大政府委託進行的一項新研究表明，2016至2018年間，40名加拿大、美國駐古巴外交官所罹患的「哈瓦那症候群」，並非是受聲學武器攻擊，而是用來驅趕蚊子的殺蟲劑中的神經毒劑所致。

據《路透》報導，「哈瓦那症候群」（Havana syndrome）事件發生於2016-2018年，美、加兩國駐古巴的外交官員及其親眷中，有40多人有頭暈、疲憊、頭痛、記憶喪失、注意力不集中，同時出現聽力與視力併發症。

當時兩國最初研判是受到某種聲學秘密武器攻擊，一度導致美古外交關係緊張，而渥太華當局隨即排除遭到攻擊。不過為防怪病帶來的危害，美國在2017年時將外交官員人數減低，加拿大隨其後。

加拿大法克斯（Halifax）腦部修復中心（BrainRepair Centre）研究人員、諾瓦斯科細亞衛生局（Nova Scotia Health Authority），以及達爾豪希大學（Dalhousie University）則受加拿大政府委託，合作研究怪病起因，受測者包括15名駐古巴外交官、14名未住古巴的人，甚至還有一隻寵物狗。經由血液檢測及腦部掃描，近日研究結果出爐，報告指出，受害外交官員的腦部因神經毒素，受到不同程度損傷，維繫神經系統正常運作的膽鹼脂酶被阻斷。

研究指出，某些殺蟲劑透過抑制膽鹼脂酶殺死蚊蟲，而在2016-2018年間，恰好加勒比地區茲卡病毒橫行，古巴當局強力噴藥以殺死病媒蚊，這也導致殺蟲劑中的神經毒素侵入人體，使受害者腦部受損，逐漸出現衰弱症狀。

不過報告也說，目前並不能排除其他致病原因，必須進行更多研究。研究員弗里德曼教授（Alon Friedman）表示，尚不清楚古巴人是否也受神經毒劑影響，如果沒有，他的團隊將與古巴科學家一同進一步研究。

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